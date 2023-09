Läänemets: Vene numbriga autode keeldu peaks EL-i piiririigid ühtselt rakendama

Sanktsioonide jõustamine on liikmesriikidele kohustuslik. Tegu ei ole uute sanktsioonidega Venemaa vastu, kuna erasõidukid juba on Euroopa Liidu impordikeelu all. Komisjon andis lihtsalt nüüd uued suunised, kuidas seda keeldu tõlgendada.

Vene numbrimärgiga autode sisenemise keeld ei kehti samas autodele, mis kuuluvad kas Euroopa Liidu kodanikele või nende lähedastele pereliikmetele.

"Juba eelmisel aastal on kokku lepitud, et sõiduautode import Venemaalt on keelatud. Nüüd andiski komisjon välja juhise, et sinna impordi alla tegelikult võiksid sobituda ka Vene numbrimärgiga sõiduautod, mis tulevad lühiajaliselt Euroopa Liitu. Ka nendele on sisenemine keelatud," selgitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

Siseminister Lauri Läänemets nimetas Euroopa Komisjoni suunise muutmist mõistlikuks, kuid ütles, et selle rakendamiseni võib Eestis veel aega minna. Seni saavad Vene numbrimärgiga autod veel üle piiri.

"Praegu nad tulevad ja ma arvan, et see Euroopa Komisjoni tõlgendus on väga mõistlik ja tegelikult seda sanktsiooni tulekski sellisena rakendada. Iseasi on väikestes detailides. Seda oleks mõistlik teha kõigil piiririikidel ühtsena. Siis tekib efekt ka ja need autod tegelikult ei pääse siia," rääkis Läänemets.