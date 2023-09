Tsahkna: piiririigid arutavad Vene autode sisenemiskeeldu veel sel nädalal

"Euroopa Komisjoni uuendatud suunis Vene numbrimärkidega autode osas toetab meie eesmärke Venemaa agressiooni piiramisel ja sanktsioonide rakendamise tõhustamisel ning Eesti kavatseb Komisjoni suunist järgida, sest see on olnud meie poliitika. Sel nädalal arutavad piiririigid Euroopa Komisjoni suunist Venemaa numbrimärkidega autode osas, et leida ühine viis selle rakendamiseks," teatas Tsahkna pressiesindaja vahendusel.

Euroopa Komisjon avaldas 8. septembril uued sanktsioonide jõustamise juhised, mille kohaselt ei tohi liikmesriigid lubada Euroopa Liitu Vene numbrimärkidega eraisikute autosid. See puudutab peale erasõidukite ka ettevõtete vedusid. Sanktsioonide jõustamine on liikmesriikidele kohustuslik. Vene numbrimärgiga autode sisenemise keeld ei kehti samas autodele, mis kuuluvad kas Euroopa Liidu kodanikele või nende lähedastele pereliikmetele.

"Ühiselt rakendatuna on piirangud mõjusamad ja see annab võimaluse agressiooni hinda Venemaale veelgi kõrgemale tõsta," kommenteeris Tsahkna.

Ka siseminister Lauri Läänemets ütles esmaspäeval, et komisjoni suunise rakendamine võib aega võtta ning piiririigid peaksid seda ühtselt tegema.

Peaminister Kaja Kallas ütles eelmisel nädalal ERR-ile, Eesti soovib, et piiririigid kehtestaks Venemaale ühise kaubandusembargo, kuid läbirääkimistel pole seni edu saavutatud, kusjuures võtmeriik on tema sõnul Soome.