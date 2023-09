Vene numbrimärgiga autod ei tohi enam tulla Euroopa Liitu

Euroopa Komisjoni reedel avaldatud suuniste kohaselt ei tohiks liikmesriigid majandusblokki lubada Vene numbrimärgiga autosid. See puudutab peale erasõidukite ka ettevõtete vedusid. Sanktsioonide jõustamine on liikmesriikidele kohustuslik.

Euroopa Komisjon avaldas 8. septembril uued sanktsioonide jõustamise juhised, mille kohaselt ei tohi majandusbloki liikmesriigid lubada Euroopa Liitu Vene numbrimärkidega eraisikute autosid, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

Tegu ei ole uute sanktsioonidega Venemaa vastu, kuna erasõidukid juba on Euroopa Liidu impordikeelu all. Komisjon andis lihtsalt nüüd uued suunised, kuidas seda keeldu tõlgendada. Euroopa Komisjoni esindaja kinnitas esmaspäeval üle, et kuna sanktsioonid on osa Euroopa Liidu seadusandlusest, siis peavad liikmesriigid need jõustama.

Vene numbrimärgiga autode sisenemise keeld ei kehti samas autodele, mis kuuluvad kas Euroopa Liidu kodanikele või nende lähedastele pereliikmetele.

Keelu alla lähevad nii Vene numbrimärgiga eraautod kui ka kommertsveod

Euroopa Komisjoni poolt reedel avaldatud juhendtekstis on kirjas, et pole vahet kas Vene numbrimärgiga sõiduk on mõeldud erakasutuseks või on see mõeldud ettevõttega seotud sõitudeks. Mõlemal juhul langeb see Venemaalt pärit sõidukite sanktsioonide alla.

Samas juhendis selgitatakse, et see keeld kehtib sõidukitele, millel on Vene numbrimärk ja mis on registreeritud Venemaal, kuna need on suure tõenäosusega pärit Venemaalt.

Sõidukite võimalik Euroopa Liidus viibimise aeg ei ole selle sanktsiooni jõustamisel oluline. Sanktsiooni jõustamise juhise kohaselt täiendavat üleminekuperioodi ei ole kavas kehtestada.

Sanktsioonide alla kuuluvad ka luksusesemed

Euroopa Liidu sanktsioonid keelavad samuti kulla ja luksuskaupade impordi Venemaalt. Samas võib Venemaalt tulnud turist siiski kanda oma kuldehteid või luksusriideid, kui tolliametnikud on veendunud, et need on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Samas võib kalli auto puhul olla olukord teine.

Venemaalt Soome reisimine on juba praegu väga piiratud

Vene kodanikud võivad praegu Soome reisida ainult siis, kui nad on kas Soome kodaniku või Soomes püsiva elamisloa alusel elava välismaalase perekonnaliikmed. Samuti võivad Soome tulla ka pikaajalise Soome elamisloaga välisriikide kodanikud või Soome enda kodanikud, selgitas esmaspäeval Yle.

Soome piirivalve tõi esile tervelt kümme riiki saabumis erandit. Lisaks eelnimetatud kategooriatele saavad välismaalased jätkuvalt Soome tulla Soome tööviisaga või kui nende töövaldkond kas transpordis või logistikasektoris. Samuti on lubatud ärireisid ja õpilaste reisimine ning Soome meditsiinilise abi eesmärgil saabumine. Lisaks sellele on erandi all isikud, kellele kuulub Soome kinnisvara või korter. Eraldi erandikategooriaks on diplomaatiliste esinduste töötajaskond ning lisaks sellele võidakse anda erand ka eriolukorras.

Peskov: Venemaa samasugust sissesõidukeeldu ei kehtesta

Kremli esindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Venemaa ei kavatse kehtestada samasuguseid piiranguid Euroopa Liidule, mille viimane on kehtestanud Venemaa suhtes.

Peskovi sõnul on Euroopa Liidu otsus tavamõtlemise vaatest erakordne ja Venemaa sellisele tasemele ei lange, vahendas Interfax.

Euroopa Liidu sanktsioonide täpsustus lisati peale mitmeid juhtumeid Saksamaal, kui sealsed venelased püüdsid Saksamaale importida Venemaale registreeritud autosid. Saksa toll konfiskeeris need autod, tuginedes Euroopa Ülemkogu vastuvõetud sanktsioonidele.