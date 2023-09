Vandeadvokaat: Vene numbriga autode konfiskeerimine on arvatust keerulisem

Euroopa Liit keelas 8. jaanuaril Venemaal registreeritud sõidukite ärilistel eesmärkidel Euroopa Liitu importimise. Eelmisel reedel täpsustas Euroopa Komisjon seda sanktsiooni, märkides, et tegelikult ei ole vahet, kas sõiduk tuuakse siia kaubanduslikul eesmärgil või hoopis erakasutuseks. Mõlemal juhul langeb see sõiduk sanktsiooni alla.

Siseminister Lauri Läänemets pooldab Vene numbrimärgiga autode konfiskeerimist.

"Mul tekib üldse küsimus, miks Eestis sõidavad siis need Vene numbrimärgiga autod või miks keegi omab, kes elab Eestis, Vene numbrimärgiga autot. Võib-olla seal on mõni väga asjalik põhjus, siis seda võib eraldi vaadata, aga üldprintsiibis tegelikult ei peaks neid autosid siin sellisena olema," rääkis minister.

Valitsus keelas kolmapäeval Vene numbrimärgiga autodel Venemaalt Eestisse tulla. Varem ületas Läänemetsa sõnul niiviisi piiri umbes 40 sõidukit päevas. Seda, kui palju selliseid autosid Eestis võiks üldse olla, riik ei tea.

"Meil on ülevaade selle kohta, kui palju on Eesti piiripunktide kaudu Vene numbrimärkidega sõidukeid sisenenud ja väljunud. Küll aga puudub meil teave, kui palju on teistest naaberriikidest Euroopa Liitu ehk Schengeni alasse Vene numbrimärkidega sõidukeid saabunud," ütles maksu- ja tolliameti tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvits.

Vene numbrimärgiga sõidukite konfiskeerimine ei ole tegelikult nii lihtne kui tundub. Vandeadvokaat Norman Aas selgitas, et Eesti toll või teiste riikide ametivõimud on lubanud need sõidukid omal ajal Euroopa Liitu täiesti seaduslikult. Kui riik nüüd oma seisukohta muudab, siis on see kohtus vaieldav.

"Teine asi on see, et kui vaatame sanktsioonimääruse punkti, siis selle eesmärk on ikkagi vähendada Venemaa sõjamasina finantseerimist, eelkõige sõidukite impordi tõttu. Seetõttu on ka riigi ametivõimudel kohustus hinnata iga kord eraldi, kas see konkreetne sõiduk langeb selle kategooria alla või mitte. Toome lihtsa näite – Ukraina sõjapõgenik on mingil põhjusel tulnud siia Vene numbrimärgiga autoga, kahtlemata temalt selle auto konfiskeerimine ei aita kuidagi Vene sõjamasina finantseerimise takistamiseks," selgitas Aas.

Seda, kas ja kuidas annaks Vene autosid täpsemalt konfiskeerida, uurivad nüüd eksperdid maksu- ja tolliametis ning teistes ametkondades.