Vene välisluure juht avas ausamba Dzeržinskile

Venemaa välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin avas esmaspäeval ausamba Feliks Dzeržinskile. Külma sõja ajal seisis Nõukogude Liidu salapolitsei asutaja ausammas KGB peakorteri ees, uus monument on varasema täpne koopia.

Uus ausammas on nüüd SVR-i peakorteri ees. SVR on Venemaa välisluure ametkond, mis loodi 1991. aastal. Külma sõja ajal oli see ametkond KGB koosseisus.

Dzeržinski oli KGB eelkäija Tšekaa üks asutajatest, ta suri 1927. aastal. Kompartei juhtkond määras Dzeržinski salapolitsei juhiks 1917. aastal. Siis hakkasid enamlased läbi viima punast terrorit ning Dzeržinski käsilased tapsid kümneid tuhandeid inimesi.

Dzeržinski esimene ausammas avati 1958. aastal, see seisis Moskvas Lubjanka väljakul KGB peakorteri ees. Nüüd tegutseb seal majas FSB, mis on samuti KGB järeltulija. Dzeržinski kuju võeti maha 1991. aasta augustis.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin alustas oma karjääri NSVL-i salapolitseis. Tšekist Putin üritab nõukogude aega ilustada ja tahab, et venelased tunneksid selle perioodi üle uhkust.

Narõškin pidas ausamba avamise puhul ka kõne. Ta kiitis Dzeržinski töökust, pühendumust ja ausust ja väitis, et salapolitsei endine juht on eeskujuks Venemaa luureohvitseridele.

Vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi liitlane Ljubov Sobol prognoosis siiski, et lõpuks võtavad venelased ka SVR-i peakorteri ees seisva samba maha. Originaalne ausammas asub praegu Gorki pargis, kus moskvalased saavad näha ka diktaator Jossif Stalini kuju.