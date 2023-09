Erdogan: Rootsi ei ole täitnud NATO-sse saamiseks vajalikke tingimusi

Erdogani sõnul näitavad Rootsis toimunud meeleavaldused, et riik ei suuda tõhusalt terrorismiga võidelda, kirjutas STT.

Türgi president ütles Istanbulis antud pressikonverentsil, et kui terroristidel lubati Skandinaavia riigis korrldada politsei kaitse all meeleavaldusi, näitab see, et Stockholm ei suuda täita oma kohustusi, mis tulenevad Ankaraga sõlmitud lepingust.

Erdogan rõhutas, et lisaks karmimate terrorismiseaduste vastuvõtmisele peab suutma ka tagada nende seaduste täitmise.