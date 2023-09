Ahjuvahetuse toetuse taotluste vastuvõtt takerdus IT-probleemi

RTK peadirektori asetäitja Urmo Merila sõnul oli tegemist pretsedenditu juhtumiga e-toetuste süsteemi ajaloos.

"Esiteks vabandame kõigi taotlejate ees, kes üritasid täna hommikul väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetust e-toetuste süsteemi kaudu taotleda. Taotlejate sedavõrd suur hulk on esmakordne ja tõenäoliselt ei pidanud taotluste esitamise keskkond nii suurele koormusele vastu," ütles Merila.

RTK tegeleb koos rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT) tõrke põhjuste väljaselgitamisega ja täiustab süsteeme, et välistada tulevikus sellised intsidendid.

Praegu on taotluste vastuvõtt rikete kõrvaldamise ajaks peatatud. Uue taotlusvooru avamise täpne kuupäev antakse teada 25. septembril.

Esmaspäeval hakkas ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) võtma vastu taotlusi väikeelamute kütteseadmete uuendamiseks.

Määruse kohaselt on toetuse eesmärk parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti.

Toetus on mõeldud tiheasustuspiirkondades väikeelamutele, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 70-protsendiline toetusmäär on kütteseadme uuendamiseks Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel; Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal; Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.

50-protsendiline toetusmäär on Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-Nuial, Kilingi-Nõmmel ja Pärnus.