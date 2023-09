Ahjuvahetuse toetust enne detsembrit uuesti taotleda ei saa

Taotluste vastuvõtt väikeelamute kütteseadmete uuendamiseks algas 18. septembril, ent IT-süsteemis tekkis rike, mistõttu peatas riigi tugiteenuste keskus (RTK) taotluste vastuvõtu. Keskuse andmetel oli selline rike pretsedenditu juhtum e-toetuste süsteemi ajaloos.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) kommunikatsioonispetsialist Martin Altraja ütles ERR-ile, et uuesti avatakse taotlusvoor detsembris, kuid millal täpselt, pole veel selge.

Uue vooru avanemise täpsest kuupäevast lubas EISA nii oma kodulehel kui meedias vähemalt kümme päeva ette teatada.

Toetuste taotlemisega seotud tehniliste lahendustega tegeleb riigi tugiteenuste keskus koostöös rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega.

Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus on mõeldud tiheasustuspiirkondades asuvatele väikeelamutele, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 70-protsendiline toetusmäär on kütteseadme uuendamiseks Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel; Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal; Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.

50-protsendiline toetusmäär on Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-Nuial, Kilingi-Nõmmel ja Pärnus.