Läti kaalub toitlustusettevõtete käibemaksu langetamist

Pandeemia tõttu toimus Läti toitlustuse tööstuses käibelangus. Ettevõtted on jäänud väiksemaks, võlad kasvavad. Pandeemia tõttu kadus sektorist ligi viis tuhat töökohta, vahendas LSM.

"On olemas kaks 70 protsendiga seotud probleemi. 70 protsenti firmadest vaevleb maksuvõlgade käes, teine näitaja on see, et maksuvõlad on kasvanud 70 protsenti, kui võrrelda praegust aega pandeemia-eelse ajaga," ütles Läti restoranide liidu juht Janis Jenzis.

Sektori abistamiseks võib Läti seetõttu langetada toitlustusettevõtete käibemaksu 12 protsendile. Seda ideed ei toeta aga rahandusministeerium, kuna ei taha teha erandeid.

"Mida laiem baas, seda parem. Me ei toeta alandatud määra, aga loomulikult on see ka poliitiline otsus," teatas ministeerium.

Asja hindab nüüd Läti parlamendi majanduskomisjon.