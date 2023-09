Kauplused võivad käibemaksu tõusu järel odavama toidu hinnad samaks jätta

"Tõenäoliselt ongi osa tooteid, mille puhul kaupmehed ise üritavad katta käibemaksu tõusu, aga see on piiratud toodete valik. Minu ennustus on, et odavama hinnaklassi toodetel nagu piim, munad, leib, mõned juurviljad, hind käibemaksu tõusu võrra ei muutugi, kaupmehed tõstavad lihtsalt mõne teise kategooria kauba hinda selle võrra rohkem," rääkis Peil kolmapäeval "Terevisioonis".

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle selgitas samas saates, et amet on pakkunud välja võimaluse, et poed hakkaksid juba sügisel näitama müügisaalis nii praegust kui ka käibemaksutõusu järgset hinda, kuid Peili sõnul ei ole see tehniliselt võimalik.

"Siin kaks alternatiivi. Esitaks kauplused katavad [maksutõusu] kogukulu jaanuaris ise, kuni nad saavad hinnasildid vahetatud. See saab osades kauplustes käia kiiremini, aga kindlasti mitte toidukauplustes, kuna see on väga madala kasumimarginaaliga äri, mis tähendab, et seal peab kandma kogu selle hinnakulu kohe üle tarbijale. Teine variant on tõsta osades kategooriates hindu varem. See tähendab, et iga nädal tõstetakse ainult osade kaupade hindu, jupitades seda lähtuvalt sellest, kui kiiresti hinnasildid suudetakse välja vahetada," rääkis Peil.

Paavle sõnul on hindade tõstmine kauplejate vaba valik, millesse riik ei sekku: "Kaupleja ise otsustab, kuidas ta oma kulud tasandab – pole vahet, kas need suurenevad elektrihinna või käibemaksu tõususust. Meie pakkusime välja variandi, kuidas oleks võimalik, et käibemaksu tõus ei jõustuks enne reaalset tõusu, aga saan aru, et see tähendaks täiendavat tööd ja kulutusi kauplustele. See on kauplejate vaba valik, kuidas seda teha ja ma olen ka aru saanud, et kauplejad ei plaani kõiki hindu võrdselt tõsta, vaid kuna konkurents on tihe, siis ilmselt tõenäoliselt hoitakse kaupu, mis on hinnatundlikule inimesele olulisemad, pigem madalamad ja tõstetakse muude kaupade hindu, mida konkurents nii palju ei mõjuta."

Peil rääkis ka, et ka moekaupade hinnad võivad jääda samaks ja kaupmehed on sunnitud käibemaksu tõusu ise kandma, kuna suurtel brändidel on soovituslikud hinnad sageli ette antud, millega nende tooteid müüa. "Aga rõivakauplustel on õnneks marginaalid ka pisut suuremad kui toidukaubanduses," lisas ta.

Kaupmeeste esindaja märkis ka, et kauplused ei saa kasutada elektroonilisi hinnasilte, kuna need on liiga kallid ja nende käibele võtmine tõstaks hindu märksa rohkem kui eesootav käibemaksu tõus.

Alates 1. jaanuaris 2024 tõuseb käibemaks praeguselt 20 protsendilt 22 protsendile.