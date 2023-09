Eelarvenõukogu uus juht on Peter Lõhmus

Eelarvenõukogu eelmine juht oli Raul Eamets, kes skandaali sattumise järel 15. augustil esitas avalduse esimehe kohalt tagasiastumise kohta.

Jõeveer nimetati nõukogu liikmeks sellelt kohalt tagasi astunud Urmas Varblase asemele.

Peter Lõhmus on erinevates riikides nõustanud majandusreformide elluviimist. Lõhmus on töötanud IMF-is, Maailmapangas, Euroopa Komisjonis ja Eesti Pangas. Karin Jõeveer on on Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi juhataja. Jõeveer on teinud teadusuuringuid London School of Economics ülikoolis ning andnud loenguid erinevates Ühendkuningriigi ülikoolides. Jõeveer on varem olnud ka majandusuurija Eesti Pangas.

Eesti eelarvenõukogu on sõltumatu asutus, mille eesmärk on hinnata riigi eelarvepoliitika jätkusuutlikkust. Eelarvenõukogu olemasolu sellisena on kohustuslik kõikidele euroala riikidele.

Eesti eelarvenõukogu koosneb kuuest valdkonna eksperdist, kes nimetatakse ametisse viieks aastaks. Eelarvenõukogu praegune koosseis on: esimees Peter Lõhmus, aseesimees Andrus Alber ning liikmed Karin Jõeveer, Andres Võrk, Ülo Kaasik ja Martti Randveer. Praeguse koosseisu, sh Lõhmuse ja Jõeveeri volitused lõpevad 2024. aasta mais.

Eelarvenõukogu liikmete ametisse nimetamise ettepaneku teeb keskpanga president ja otsuse teeb Eesti Panga nõukogu.