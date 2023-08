Eelarvenõukogu juhib ajutiselt Andrus Alber

Eesti Pangast öeldi ERR-ile, et uue juhi nimi avalikustatakse, kui keskpanga nõukogu kinnitab juhi ametisse. Ettepaneku selleks peab tegema keskpanga president. Järgmine keskpanga nõukogu istung on 19. septembril, kus see tuleb eeldatavasti teemaks.

Skandaali sattunud Raul Eamets esitas 15. augustil Eesti Pangale avalduse, et astub tagasi eelarvenõukogu esimehe kohalt.

Eelarvenõukogu on sõltumatu nõuandekogu, mille ülesandeks on hinnata Eesti eelarvepoliitikat. Eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget nimetab viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul.

Eesti eelarvepoliitikat hindava sõltumatu nõuandekogu liikmed on finantsekspert Andrus Alber (aseesimees ja ajutiselt esimehe kohustuste täitja), Tartu Ülikooli majandusprofessor Urmas Varblane, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS analüütik Andres Võrk, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ning Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer.