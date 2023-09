Uuring: Mehhiko kartellide heaks töötab vähemalt 185 000 inimest

Mehhiko kuritegelikud rühmitused kasvasid välja narkoärist. Nüüd tegelevad kartellid veel väljapressimiste, varguste, rahapesu ja teiste kuritegelike tegevustega.

Ajakirja Science uuringu kohaselt töötab kartellide heaks ligi 185 000 inimest, iga nädal värbavad kartellid juurde vähemalt 350 inimest. Kartellidest on saanud riigi üks suurimaid tööandjaid. Isegi riiklikus naftafirmas Pemex töötab vähem inimesi, vahendas Financial Times.

"Nende suurust kirjeldades mõistame vähemalt seda, millist tohutut jõudu nad esindavad. Tegemist on värbamise masinaga, kus 12-15 aastaseid inimesi meelitatakse või sunnitakse liituma ning 10 aasta pärast on suur tõenäosus, et nad arreteeritakse või surevad," ütles uuringu üks autoritest Rafael Prieto-Curiel.

Julgeolekuekspertide sõnul on kartellid president Andres Manuel Lopez Obradori ametioleku ajal oma võimu suurendanud veelgi. Ekspertide sõnul on kartellid kohanemisvõimelised organisatsioonid, mida sageli juhivad intelligentsed inimesed. Need liidrid suudavad muuta oma tegutsemist, kui tingimused muutuvad.

USA võimude hinnangul töötab Sinaloa kartelli heaks vähemalt 26 000 inimest, Jalisco kartell annab tööd umbes 20 000 inimesele.

USA-s toetavad nüüd mõned vabariiklaste partei poliitikud sõjalist sekkumist. Presidendikandidaat ja Florida kuberner Ron DeSantis lubas, et saadaks väed üle piiri, et USA saaks siis Mehhikos võidelda narkokartellide vastu.