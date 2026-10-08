Kunstnike liidu toetusoksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu

"Tehniline meeskond tegeleb probleemi lahendamisega, ülekande tuge pakkuva Zone andmetel võib tegemist olla küberrünnakuga," seisis pressiteates.

Oksjon jätkub reedel, 9. oktoobril kell 18 graafikaga sealt, kust pooleli jäädi. Sellele järgneb maalioksjoni osa.

Häire tekkis pärast seda, kui oksjoni esimene teos, Jüri Arraku "Tiiger" (1985), müüdi 23 500 euroga. Teose alghind oli 1600 eurot. Eesti kunstnike liit arvestas juba oksjoni ettevalmistamisel suure huviga ja palus ülekande tehnilisel partnerilgi seda teha. Partnerid valisid maksimaalse tehnilise võimekusega lahenduse sellest lähtudes. Esialgse hinnangu järgi ei ole tegemist ülekoormusest tekkinud rikkega.

"Vabandame kõigi kunstihuviliste ees, kes jälgisid oksjonit veebis ja soovisid pakkumisi teha. Meie jaoks on tähtis, et igal pakkujal oleks võrdne võimalus osaleda, seepärast lükkame oksjoni edasi homsele," ütles oksjoni läbiviija Reigo Kuivjõgi.

Eesti kunstnike liit korraldab 8. kuni 10. oktoobrini ARS-i kunstilinnakus erakorralise kunstioksjoni, kus läheb müüki 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurune kahju. Oksjonit korraldab OÜ Eesti Kunstioksjonid.