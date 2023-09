Pariis ja Berliin liiguvad järgmise põlvkonna tanki arendamisega edasi

Saksamaa ja Prantsusmaa lubasid neljapäeval, et liiguvad järgmise põlvkonna tanki MGCS (Main Ground Combat System) projektiga edasi.

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu ja tema Saksa kolleeg Boris Pistorius kohtusid Evreux-Fauville'i lennubaasis. Mõlemad lubasid, et annavad MGCS-i projektile uue hoo sisse, vahendas Politico.

"Tempo oli läinud aeglasemaks ja nüüd kiirendame seda. Loodan, et järgmisel aastal jõuame lepingu allkirjastamise osas otsustavasse etappi, mis võimaldab ka teistel projektiga liituda," ütles Pistorius.

MGCS-i käivitasid 2017. aastal Prantsusmaa president Emmaneul Macron ja toonane Saksamaa kantsler Angela Merkel. Tegemist on kahe riigi vahelise sõjalise koostöö projektiga, seda täiendab veel ühine hävituslennuki prototüübi väljaarendamise projekt (FCAS). MGCS-i juhib Saksamaa ja FCAS-i juhib Prantsusmaa.

Prantsuse relvafirma Nexter ja Saksamaa firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) liitusid siis üheks firmaks, mille nimi on KNDS. Nexter toodab Prantsuse Leclerci tanke ja KMW Leopard 2 tanke. 2019. aastal liitus projektiga Saksamaa relvafirma Rheinmetall. See tõi MGCS-i projektis kaasa viivitusi, kuna Pariis ja Berliin pidid leidma uue jõudude tasakaalu.

MGCS-i eesmärk on asendada tankid Leclerc ja Leopard 2. Lecornu sõnul on aga tegemist palju enamaga kui lihtsalt tank. See saab olema varustatud lasertehnoloogia ja droonidega. Projekti vastu tunnevad huvi veel ka Itaalia ja Holland.