Taiwan ehitab Hiina ohu tõttu kaheksa allveelaeva

Taiwani mereväel on praegu neli allveelaeva. Kaks laeva pärinevad teise maailmasõja perioodist, USA andis need Taipeile 1970. aastatel. Kaks allveelaeva pärinevad 1980. aastatest ja Taiwan ostis need Hollandist, vahendas The Times.

Hiina rahvavabastusarmee (PLA) koosseisus on ligi 800 sõjalaeva, Pekingi käsutuses on üle 50 allveelaeva.

Mandri-Hiinas paiknev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks.

Peking on suurendanud alates Tsai Ing-weni Taiwani presidendiks saamisest 2016. aastal sõjalist ja poliitilist survet demokraatliku valitsusega saarele, mida ta peab oma territooriumi osaks.

Hiina üritab kogu Vaikse ookeani piirkonnas oma haaret laiendada. Peking hoiatas teisipäeval Manilat probleemide tekitamise eest, kuna Filipiinide võimud eemaldasid vaidlusaluse saare juurest ujuvtõkke, mille Hiina oli sinna paigaldanud.