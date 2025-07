FT: USA nõuab liitlastelt selgust nende rolli kohta võimalikus sõjas Taiwani pärast

Ameerika Ühendriigid ootavad Jaapanilt ja Austraalialt selgust, millist rolli nad mängiksid, kui USA ja Hiina peaksid Taiwani pärast sõtta minema, kirjutas väljaanne Financial Times (FT) laupäeval.

Sellekohase aruteludega kursis olevatele isikutele viidates märkis FT, et USA kaitseministri asetäitja poliitika alal Elbridge Colby on selle küsimuse tõstatanud viimastel kõnelustel mõlema riigi kaitseametnikega.

Ajalehe andmetel tabas Pentagoni väidetav soov nii Tokyot kui ka Canberrat ootamatult, kuna USA ka ise ei ole Taiwani kaitsmiseks andnud sajaprotsendilist garantiid, märkis uudisteagentuur Reuters, lisades, et ei ole saanud ise info tõepärasust kontrollida. USA kaitseministeerium ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe.

USA on Taiwani kõige olulisem relvatarnija, hoolimata kahepoolsete ametlike diplomaatiliste suhete puudumisest. Taiwan seisab silmitsi Hiina üha kasvava sõjalise survega, sealhulgas on Hiina relvajõud hiljuti korraldanud mitmeid sõjalisi õppusi, kus harjutatakse saareriigi vallutamist. Kompartei juhitud Hiina Rahvavabariik püüab saart endale allutada, kuid Taiwan on Hiina suveräänsusnõuded tagasi lükanud.

Colby oli president Donald Trumpi esimesel ametiajal kaitseministri asetäitja strateegia ja vägede arendamise alal. Ta on tuntud selle poolest, et ta väitis, et USA sõjavägi peaks seadma esikohale konkurentsi Hiinaga ning nihutama oma fookuse Lähis-Idast ja Euroopast eemale.