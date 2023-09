Kurjategijate arveteklaarimine nõudis Rootsis eraisiku elu

Kolm inimest sai surma kahes tulistamises ja ühes plahvatuses Stockholmis ja Uppsala lähedal. Politsei kahtlustab, et plahvatuse korraldas Foxtroti rühmitus, mis on nime saanud oma juhi, Kurdi rebaseks hüütava Rawa Majidi järgi.

Kuu aja jooksul on Rootsi vägivallalaines surma saanud juba 11 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uppsalast põhja pool Fullerös toimunud plahvatuses sai surma noor naine, kes politsei hinnangul oli juhuslik möödakäija, kellel polnud kuritegelike jõukudega mingit seost. Kaks inimest on Uppsala plahvatusega seoses vahistatud. Plahvatuses sai tõsiselt kannatada kaks maja, veel kolm hoonet sai väiksemaid purustusi.



"Ma ärkasin umbes kolmveerand neli, see oli nagu plahvatus, miski lendas õhku ja raputas maja ja meie koer hakkas mööda korterit ringi käima jne. Lamasin voodis ja mõtlesin, et mis see nüüd oli, siis tõusin üles ja läksin rõdule, et näha, mis toimub," rääkis Fullerö plahvatuse pealtnägija Maria Karlsson.

Pikka aega oli jõuguvägivald Rootsi ühiskonnas mitte otseselt tabuteema, aga miski, millest väga palju rääkida ei tahetud. Nüüd pole võimalik teemat aga enam kuidagi kalevi all hoida, sest mingi järjekordne jõukudevahelise arveteõiendamisega seotud vahejuhtum leiab aset pea iga päev.

Järjest rohkem kaasavad jõugud oma tegevusse alaealisi, suisa lapsi. Järjest rohkem aga hakkavad jõukude tegevuse tõttu kannatada saama ka täiesti tavalised rootslased, kel organiseeritud kuritegevusega isegi kaudset pistmist ei ole. Näiteks Conny Nordin, kelle jalad mullu detsembris jõukudevahelise arveteõiendamise käigus ühes Stockholmi restoranis läbi tulistati.



"Olin restoranis, oli tavaline reede õhtu ja tore oli olla. Kõik oli suurepärane. Enne kui see juhtus, käisin seal vähemalt kaks korda nädalas," lausus Nordin.

Foxtrot-rühmitusest on jõugukuritegevusega seoses palju räägitud, Rootsis aga tegutsevad muudki kuritegelikud rühmitused, olgu need siis etnilise põhjaga, nagu kurdide, türklaste ja endiste Jugoslaavia alade rühmitused, või illegaalsed mootorrattaklubid, näiteks Põrguinglid või Bandidos.

Jõuministeeriumeile valmistab organiseeritud kuritegevusega toimetulek palju peamurdmist, ent asi on tõsiselt käsile võetud, võitlusse plaanitakse kaasata isegi kaitseväge.



"Praegu oleme kõige rohkem mures selle pärast, kuidas tõsta õiguskaitseorganite tõhusust kuritegevusega võitlemisel. On variante võimudevahelisest koostööst, sealhulgas ka politsei ja kaitsejõudude vahelisest koostööst, mis tasuvad lähemat uurimist," sõnas Rootsi justiitsminister Gunnar Strömer.

Rootsi opositsiooni hinnangul tuleb jõuguvägivalla vaigistamiseks ilmtingimata lõhkuda Rootsi uimastiturg, samuti lõpetada haridus- ja sotsiaalteenuste kärpimine.