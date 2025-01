Rootsi jõugud värbavad interneti teel lapsi kuritegusid sooritama

Jõugukuritegevus on Rootsis viimase kahe aastakümne jooksul eskaleerunud ning 2023. aastal registreeriti riigis Euroopa kõrgeim surmava relvavägivalla tase elaniku kohta.

"On üsna ilmne, et meil puudub kontroll vägivallalaine üle," ütles peaminister Ulf Kristersson pressikonverentsil.

Politseiuurijate sõnul on jõugud viimase kahe aasta jooksul võtnud kasutusele sotsiaalmeediaplatvormid, nagu Tiktok ja Instagram, et värvata noori rünnakuid läbi viima.

"Täna näeme 12-, 13- ja 14-aastaseid täitmas kohutavaid vägivaldseid ülesandeid," ütles politseikomissar Petra Lundh. "Neid ülesandeid reklaamitakse avalikult digitaalsetel turgudel."

Politsei sõnul on peamiselt Stockholmi piirkonnas toimunud enneolematult palju pommiplahvatusi – ainuüksi jaanuaris oli neid üle 30. Enamik pommiplahvatustest on korraldatud jõukude poolt ettevõtete ja kodanike santažeerimiseks.

Jaanuaris toimunud pommiplahvatused on tekitanud kahju hoonetele ning põhjustanud inimestele vigastusi, kuid keegi neis hukkunud ei ole.

Kristersson ütles, et valitsus surub sel aastal läbi seadusandluse, mis lubab politseil kuulata elektrooniliselt pealt alla 15-aastaseid inimesi.

"See on oluline, et jõuaksime nendeni, kes istuvad sageli kaugel ja tellivad Rootsis lastelt kuritegude sooritamist," ütles Kristersson.

Ta kritiseeris sotsiaalmeedia platvorme, et need ei tee piisavalt laste kaitsmiseks.