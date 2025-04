Uppsala tulistamises kahtlustatav on politsei poolt kinni peetud

Rootsis peeti kinni isik, keda kahtlustatakse eile Uppsalas kolme noormehe elu nõudnud tulistamises. Rootsi meedia teatel on kinnipeetu 18-aastane. Rünnak toimus päise päeva ajal kesklinnas Vaksala väljaku lähedal asuva juuksurisalongi juures.

Rootsi meedia teatel olid vähemalt ühel tapetul sidemed organiseeritud kuritegevusega. Politsei ei ole seda kinnitanud. Rootsit on aastaid räsinud rivaalitsevate jõukude vaheline vägivald.

"Tulistaja tagaotsimisel viidi politseijaoskonda uurimise alla mitu inimest. Praegu on mõrvas kahtlustatuna vahi all üks inimene. Samal ajal jätkame veel mitme liini uurimist, mis toob uurimise alla ilmselt veel inimesi. Me jätkame oma tööd. Eile õhtul ja öösel kuulati üle suur hulk inimesi ning see töö jätkub ka täna. Lähematel päevadel intensiivne uurimistöö jätkub," sõnas Uppsala politseiülem Erik Akerlund.

Rootsis asuvas Uppsala linnas oli teisipäeval kuulda tulistamist, politsei teatel sai kolm inimest surma ning võimud käivitasid politseioperatsiooni. Politsei teatel kuulsid inimesed laske ning võtsid seejärel võimudega ühendust.

"Leitud on mitu inimest, kellel on vigastusi, mis viitavad tulistamisele," teatas politsei teisipäeval. Politsei teatas veidi hiljem, et kolm inimest sai surma.

Ka Rootsi meedia teatas, et mitu inimest sai surma. Meedia teatel põgenes kurjategija sündmuskohalt elektritõukerattaga.

Politsei kõneisik Magnus Jansson Klarin ütles kohalikule meediale, et teateid laekus ka plahvatuste kohta.

Politsei sulges suure ala Vaksala platsi lähedal. Sündmuskohal viibinud tunnistajad ütlesid meediale, et kuulsid mitut lasku.