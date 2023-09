Prigožini endine abi läks Vene kaitseministeeriumisse tööle

Kreml teatas, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin andis Jevgeni Prigožini endisele abile Andrei Troševile ülesande juhtida vabatahtlike üksuste suunamist Ukrainasse. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et Trošev töötab nüüd kaitseministeeriumis.

"Rääkisime viimasel kohtumisel sellest, et te jälgiksite vabatahtlike üksuste moodustamist, mis suudavad täita erinevaid ülesandeid, eeskätt muidugi sõjalise erioperatsiooni tsoonis," ütles Putin Andrei Troševile.

Kohtumine, kus osales samuti asekaitseminister Junus-Bek Jevkurov, tõi esile Wagneri palgasõdurite integreerimise Venemaa regulaararmeesse.

Wagneri juht Prigožin hukkus koos veel üheksa inimesega, kui Moskvast Peterburi suundunud lennuk 23. augustil alla kukkus,

Täpselt kaks kuud varem oli Prigožin esitanud avaliku väljakutse Venemaa sõjaväejuhtkonnale ning juhtinud oma võitlejatega lühiajalist mässu.

Trošev on erru läinud polkovnik, keda teatakse hüüdnime Sedoi (eesti k hallipäine) järgi, ta on pärit Putini kodulinnast Peterburist ning teda on autasustatud Kremli sõjategevuse eest Afganistanis, Tšetšeenias ja Süürias.

Trošev oli üks Wagneri juhte Süürias ning sellepärast kandis Euroopa Liit ta 2021. aasta detsembris oma sanktsiooninimekirja.