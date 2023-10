Putini sõnul leiti Prigožini lennuõnnetuse ohvritest käsigranaatide kilde

Venemaa liider Vladimir Putin väitis neljapäeval, et Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini allakukkunud lennuki rusudest leitud inimeste säilmetest avastati käsigranaatide kilde.

"Uurimiskomitee juht andis mulle paar päeva tagasi aru. Lennukatastroofi ohvrite surnukehadest leiti käsigranaatide kilde. Lennukit ei tabatud väljastpoolt," ütles Putin televisioonis edastatud Valdai aruteluklubi foorumil.

Prigožini lennuk kukkus Moskva ja Peterburi vahel alla augustis ehk kaks kuud pärast seda, kui ta juhtis lühikest mässu.

Putini kommentaarid on esimene olulisem informatsioon õnnetuse uurimise kohta. Venemaa uurijad on öelnud, et uurivad kõiki õnnetuse võimalikke stsenaariume, nende hulgas ka ettekavatsetud mõrva.

Putin kritiseeris uurijaid selle eest, et nad ei teinud Prigožinile ja veel üheksale õnnetuse ohvrile alkoholi- ja narkoteste. Putin väitis sellega seoses, et pärast palgasõdurite lühiajalist mässu leiti Wagneri Peterburi peakontorist viis kilogrammi kokaiini.

"Alkoholi vereanalüüsi ei tehtud," ütles Putin. "Kuigi me teame, et pärast kuulsaid sündmusi leidis Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) Wagneri Peterburi peakontoris mitte ainult 10 miljardit sularaha, vaid ka viis kilogrammi kokaiini," täpsustas Putin.