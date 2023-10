Elektrita jäämine pani Läänemaal keerulisse seisu nii elanikud kui ka ettevõtjad

Tormituul viis nädalavahetusel elektri kümnetelt tuhandetelt Eesti majapidamistelt. Läänemaal Linnamäel kadus vool juba laupäeval. See pani keerulisse seisu nii kodumajapidamised kui ka tootmisettevõtted.

Läänemaal Linnamäel oli pühapäeval elu pausil. Pood ja ettevõtted olid suletud, sest puudus elektrivool ja koos sellega kadus ka veevarustus, mis häiris tavalisi elanikke kohati rohkemgi kui vooluta jäämine.

"Oleme hakkama saanud. Meil on õnneks koju varutud küünlaid ja patareidega lambikesi. Vesi võiks olemas olla, kui selline asi juhtub," ütles Linnamäe elanik Hindrek.

Pühapäeva ennelõunal veeti Linnamäe kortermajade vahele kuivkäimla. Lääne-Nigula valla Oru osavallavanem Kadi Paaliste ütles, et Haapsalu Veevärk oli toonud nii laupäeval kui ka pühapäeval lühikeseks ajaks Linnamäele generaatori, et inimesed saaksid vett varuda.

"Piirkonna elanikud on saanud kaks korda tund aega joogivett. Eile kella kolmest neljani ja täna hommikul üheksast kümneni," lausus Paaliste.

Linnamäe kortermajadesse tuli vool pärastlõunaks tagasi. Linnamäe Lihatööstuste juhatuse liige Indrek Loorens ütles, et nende tootmine seisis voolukatkestuse tõttu teist päeva. Toiduainetele nõuetekohane temperatuur sai generaatori abil siiski tagatud.

Elektrilevi ostis mõne aja eest ära Läänemaal võrguteenust pakkunud Imatra Elektri ja nüüd, kriisi ajal, jäi Loorens infosulgu.

"Vähemalt peaks olema kontaktisik, kelle käest ma saaksin mingisugust infot, et ma teaksin planeerida tööd, kas ma saaksin kuskilt suuremad generaatorid ja nii edasi. Täna seda inimest ei ole ja see inimene, kes on, ei vasta oma telefonile ja nii edasi," lausus Loorens.

Generaatorite abil pidi toime tulema ka samas piirkonnas asuva ettevõtte Linnamäe Peekon mitme tuhande loomaga sigala.