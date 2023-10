Ida-Virumaal sai suuremaid tormikahjustusi Narva-Jõesuu

Tavaliselt on nii, et iga läänest tulev torm Narva-Jõesuuni ei jõuagi. Kui aga jõuab, on kahju väga suur. Merevee tase tõuseb ja uhub rannast liiva merre. Maismaal lõhub tormituul elektriliine ja langetab puid. Esmaspäevalgi polnud mõnel pool tänavavalgustust ja kümmekond maja olid elektrita. Heleda pargi laste mänguväljak vajab suuremat remonti. Seda ei juhtu igal aastal.

"Nii suurelt, siis jah. Räägitakse, kohalikud, kes on seda statistikat teinud, et kümne aasta tagant on see intervall, kus nii kõvasti tormab meil. Ega looduse vastu ei saa, torm murrab puid, torm tõstab veetaset. Mida me teha saame?" rääkis Narva-Jõesuu aselinnapea Raim Sarv.

Narva-Jõesuu jahtklubi lootis tormi üle kavaldada ning jahid tõsteti varakult maismaale. Kuid ka see kujunes õnnemänguks. Tugev tuul lõhkus jahte nii maal kui merel.

"Meil oli kaks varianti. Üks oli jätta purjekad vee peale ja teine variant, siin maal. Aga vee peal olid ka lained väga suured ja tuul oli väga tugev. Kahjuks kaks purjekat kukkusid ja üks on tõsiselt vigastatud, üks kaater uppus ja kaater oli pärsi suur ja päris kallis ka," selgitas Narva-Jõesuu jahtklubi juht Anatoli Ivanov.

Narva-Jõesuul kulub tormikahjustuste kõrvaldamiseks aega kuni nädala lõpuni ja alles siis hakatakse rahalist kahju kokku lugema. Arvatakse, et ainuüksi omavalitsuse kukrut kergendas sügistorm umbes paarikümne tuhande euro võrra.