Nädalavahetuse torm tõi häirekeskusele rekordarvu kõnesid

Nädalavahetusel Eestit räsinud tormi kahjustused on suures osas likvideeritud, kuid endiselt on üle 7000 majapidamise ilma elektrita. Ulatuslik torm tõi ka rekordarvu kõnesid häirekeskusele.

Häirekeskusele rekordarvu kõnesid toonud torm tekitas kahjustusi igasse Eesti piirkonda. Kõige tugevamalt said pihta kolm maakonda: Hiiu, Lääne-Viru ja Harjumaa. Viimases neist elab ka Tuuli Jõesaar, kellel tormi tipphetkest alates kadus majapidamisest elekter kokku 43 tunniks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin ümbruskonnas ongi just asulad, kus on palju nõukogudeaegseid kortermaju, mis kunagi olid keskküttel ja mis nüüd enamasti toimivad elektriküttel. Ja seal oli jama, sest paljud neist majadest on soojustamata, mis tähendab seda, et sellise tormiga nagu nüüd oli, puhus väga kiiresti väga külmaks," rääkis Jõesaar.

Sinises majas, kus Tuuli elab, on elektrikatkestusteks aga vajalik olemas. Tormi ajal valmis toit matkapliidil, nõusid pesti kausis ja valgust andsid küünlad. Väljakutseid tuli ette sealgi.

"Kasvõi see, et ikkagi täna, mis on esmaspäev, ei saanud viia lapsi lasteaeda, sest lasteaed oli ka külm ja pime. Mis tähendas seda, et tuli võtta vaba päev, mis ka kaudselt mõjutab ettevõtet, kus ma töötan," sõnas Jõesaar.

Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmi sõnul jäid elektrita teisedki koolid ja lasteaiad, kuid hiljemalt homseks peaks olukord neis lahenema. Kõigis teistes hoonetes peaks elekter tagasi olema hiljemalt reedeks.

"Täna õhtul lõpetame umbes 5000 kuni 6000 kliendiga, kellel elektrit pole. Miks Harjumaal on jätkuvalt palju rikkeid, palju vooluta kliente, on sellepärast, et Harjumaa oli see maakond, kus tormituuled olid kõige tugevamad. Siin oli üle tuul üle 30 meetri sekundis tuul ja siin lihtsalt on selle tõttu palju murdunud puid ja palju katkestusi," rääkis Härm.

Häirekeskusele tähendas nädalavahetus läbi aegade rekordarvu kõnesid, mida tormi tipphetkel oli tavalisest kolm korda rohkem.

"Kõige raskem oli meie jaoks laupäevane päev, kui 112 numbrile tuli meile üle 5600 kõne ja see on läbi aegade kõnerekord meie jaoks. Ja 112 kõrval oli neli korda rohkem kõnesid ka meie teisel numbril, riigiinfotelefonil 1247, mis sai laupäeval üle 800 kõne, tavapärane on 200," rääkis häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

Tänaseks taastus tavapärane teadete hulk.