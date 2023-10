Jõustus keskkonnaameti otsus karistada Olerexi nõuete täitmata jätmise eest

Teisipäeval avaldatud riigikohtu määrusega jõustus keskkonnaameti otsus karistada Olerexi atmosfääriõhu kaitse seaduse nõuete napi mittetäitmise eest 2021. aastal. Samal ajal on pooleli uurimine kahtluses, et ettevõte jättis biokütuse osakaalu nõude täitmata ka eelmisel aastal.

Keskkonnaameti järelevalve valdkonna juht Olav Avarsalu ütles, et Olerexi suhtes on nüüdseks kinnitust leidnud biokütuse kohustuse rikkumine väikeses mahus 2021. aastal. Seejuures jäi kohustus täitmata väga napilt – protsendi murdosa ulatuses.

Riigikohtu teisipäeval avaldatud määrus lõpetas pika kohtuvaidluse 2021. aasta väärteomenetluse otsuse kohta.

Hinnanguliselt sai ettevõte rikkumise arvelt majanduslikku tulu ligikaudu 8000 eurot. Sellele tuginedes määras amet karistuseks 12 000 euro suuruse rahatrahvi.

"Tänase riigikohtu määrusega on see keskkonnaameti otsus jõustunud," sõnas Avarsalu.

Veel on aga pooleli uurimine kahtluses, et ettevõte on jätnud biokütuse osakaalu nõude täitmata ka 2022. aastal ning esitanud aruannetes biokütuste kohta valeandmeid. Seekord aga juba suuremas ulatuses.

"Oluline on seegi, et nüüd räägime juba korduva rikkumise kahtlusest. Seetõttu võib 2022. aasta rikkumise eest oodata ettevõtet oluliselt suurem trahv. Lisaks on käimas kriminaalasi, milles Olerexile heidetakse ette valeandmete esitamist biokütuse aruannetes 2022. aastal. Lisaks rahatrahvile võivad sellised rikkumised kaasa tuua teisigi tagajärgi, näiteks tegevusloa peatamise," tõdes Avarsalu.

Vedelkütuse seaduse järgi on kütusemüüjal kohustus tagada, et aasta jooksul tarbijale müüdud fossiilsest kütusest vähemalt 7,5 protsenti on taastuvenergial põhinev kütus ehk biokütus. 2022. aasta suvel tuvastas keskkonnaamet, et Olerexil ei ole tõenäoliselt võimalik kalendriaasta jooksul seda nõuet edukalt täita ning teavitas ettevõtet sellest korduvalt.

Sellele vaatamata oli 2022. aasta 20. detsembri seisuga Olerexil biokütuse nõude täitmise maht vaid ligi üks protsent.

2022. aasta 30. detsembril saabus Eestisse tanker, mille lastiks olnud Olerexi kütusest võttis maksu- ja tolliamet (MTA) proovi. Selle põhjal tuvastati, et tegemist on tavalise talvise diiselkütusega. Kaks nädalat hiljem esitas Olerex MTA-le andmed, et tankeriga toodi taastuvtoorainel põhinevat biokütust HVO, mis oleks taganud Olerexi biokütuse nõude täitmise 7,51 protsendi ulatuses.

Kriminaalmenetlust viisid läbi keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaamet Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.