EKRE muretseb putukalisandeid sisaldava toidu pärast ja soovib sellele eripaigutust kauplustes

EKRE saadik Henn Põlluaas nentis maaelukomisjonis toimunud arutelul, et putukate söömisel puudub Eestis ja Euroopa kultuuriruumis traditsioon ning valdavas osas inimestes tekitab selline asi suurt vastumeelsust.

"Putukatest valmistatud või putukalisandeid sisaldava toidu tarbimine võib tuua kaasa terviseriske või see ei ole inimestele eetiliselt vastuvõetav. Toiduna kasutatud putukad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, eriti inimestel, kes on allergilised koorikloomade, tolmulestade ja teiste putukate suhtes," rääkis Põlluaas.

EKRE poliitik lisas, et terviseohtude vältimiseks ja et inimesed, kes ei soovi putuktoitu, saaksid seda vältida, peab olema võimalus selgelt eristada puhtaid toiduaineid nendest, kus on kasutatud putukalisandeid.

"Eestis on kohustus toiduaine pakendil välja tuua, millest toiduaine koosneb, kuid see informatsioon on tihtipeale raskesti loetav ja väga väikeses kirjas. Mitmes riigis on nõue, et kui toiduaines on kasutatud putukalisandit, siis peab see olema eraldi markeeritud."

Põlluaas tõi näite, et Ungaris peavad putukavalke sisaldavad toidud kandma märgistust "Hoiatus! Toiduaine sisaldab putukavalke" ja kauplustes peavad need olema asetatud muust kaubast eraldi.

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (Reformierakond) küsis Põlluaasalt omakorda, millistes traditsioonilistes (põhi)toiduainetes on kasutatud putukajahu. Põlluaas vastas, et hetkel ei ole see veel probleemiks, kuid mitmed firmad on näidanud üles huvi sellise toote turule toomise vastu.

Reformierakonna saadik Maido Ruusmann küsis Põlluaasalt, mis oli eelnõu esitamise ajend ja kas eraldi riiulitele paigutamise nõue pole mitte ebaproportsionaalselt jõuline.

Põlluaas vastas, et ajend tuli EL-i rakendusmäärusest ning erinevate putukalisanditega toidu turule lubamisest. EKRE saadik ebaproportsionaalsuse hinnanguga ei nõustunud ja jäi endale kindlaks, et putukalisandiga toidud peavad olema eraldi riiulil, mitte läbisegi teiste tavatoodetega.

Toiduks mõeldud putukad on "uuendtoit"

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi andis seejärel komisjonile ülevaate putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügiga seotud reeglistikust. Ta märkis, et toiduks mõeldud putukad on uuendtoit, mis on reguleeritud Euroopa Liidu otsekohalduvate õigusaktidega.

"Uuendtoiduks loetakse toit või toidu koostisosad, mida ei ole enne 15. maid 1997. aastat Euroopa Liidus olulisel määral inimeste toiduna kasutatud. EL-is võib turustada vaid sellist uuendtoitu, millele Euroopa Komisjon on andnud loa. Enne loa andmist küsitakse uuendtoidu ohutuse kohta Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) arvamust."

Tammemägi tutvustas ka toiduainete märgistamise nõudeid, mis kehtivad ka putukalisandeid sisaldavatele toiduainetele. Lisaks on putukast saadud tootele antud uuendtoiduloast tulenevad täpsemad nõuded teabele.

Tammemägi märkis, et putukalisandiga toote koostisosade loetelus tuleb esitada putukaliik ja koostisosa kirjeldus. Lisaks tuleb koostisosade loetelu vahetus läheduses esitada teave, et see koostisosa võib põhjustada allergilisi reaktsioone tarbijatele, kellel on allergia koorikloomade, molluskite või tolmulestade suhtes.

Tammemägi juhtis veel tähelepanu, et toidugruppide paigutamisele ei ole kehtestatud reegleid, s.t paigutuse otsustab müüja. Ta tõi näite, et Rumeenias on olemas regulatsioon toidu paigutuse osas, kuid seal ei ole kehtestatud riiklikke nõudeid märgistusele.

Maaelukomisjon otsustas, et EKRE eelnõu võetakse riigikogu täiskogu päevakorda 17. oktoobril.