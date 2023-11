EKRE tahab piirata noorte juurdepääsu pornole.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond muretseb, et suur hulk pornograafilisi materjale on veebilehtede kaudu alaealistele kättesaadavad, sest nende puhul ei ole rakendatud vanusepiiranguid. EKRE pakub lahenduseks, et Eestis võiks vanuse kontroll toimuda näiteks ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID-ga autentimise kaudu.

EKRE esimehe Martin Helme allkirjaga eelnõu seletuskirjas märgitakse, et kuigi alaealised ei saa Eestis pornograafilise sisuga materjale osta poest, kus müüja on kohustatud eelnevalt tuvastama ostja vanuse, on suur hulk pornograafilisi materjale (nii pilte kui ka videoid, mis sisaldavad sageli äärmuslikke vulgaarsusi ja ka vägivalda) paljude (enamasti teistes riikides registreeritud) veebilehtede kaudu alaealistele vabalt kättesaadavad, sest nende puhul ei ole rakendatud reaalseid vanusepiiranguid

"Parimal juhul on pornolehtede (nt Pornhub, Redtube jms) avalehel küsitud, kas külastaja on vähemalt 18-aastane, aga korraldust, kus kogu lehel sisalduvale pornograafilisele sisule pääseb ligi vaid "jah"-nupule vajutades, ilma vähimagi reaalse vanusekontrollita, ei saa kindlasti pidada seaduses sätestatud nõude täitmiseks. Vastasel juhul peaks nõustuma ka sellega, et alkoholi müümiseks seadusega nõutud vanusekontroll on rahuldavalt teostatud, kui alaealine ütleb poemüüjale, et ta on vähemalt 18-aastane, seda kuidagi tõendamata."

EKRE põhjendab eelnõus ka, miks on vaja alaealistele juurdepääsu pornograafiale piirata: "Alles kujunemisjärgus olevate laste ja alaealiste noorte kokkupuuted pornograafiaga toovad sageli kaasa mitmeid tõsiselt kahjulikke tagajärgi, nagu näiteks arusaamise raskekujuline väärastumine seksuaalsuhete tähendusest, sh seksuaalsuhete ning laiemalt abieluliste ja perekondlike suhete suhtes ebatervete ootuste kujunemine, samuti naiste suhtes alandavate stereotüüpide formeerumine, naiste suhtes vägivaldsete käitumismustrite levik ning sõltuvuskäitumise tekkimine ja süvenemine."

EKRE leiab, et kuna Eestis kehtib seadus, mille kohaselt ei tohi pornograafilise sisuga materjale alaealistele kättesaadavaks teha, siis peab valitsus ka reaalselt kehtivat seadust jõustama. EKRE hinnangul on Eestis võimalik rakendada tõhusaid meetmeid sarnaselt sellele, kuidas on toimitud mitmel pool mujal maailmas.

"Näiteks on mitmetes USA osariikides võetud vastu seadused, mille kohaselt ei või nende territooriumil teha avalikult kättesaadavaks ühtki pornograafilisi materjale sisaldavat veebilehte, kui kasutajad ei pea sellele ligipääsemiseks läbima reaalselt vanusekontrolli, esitades oma isikut tõendava dokumendi. Eesti puhul saaks sarnane süsteem toimida ka ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID-ga autentimise kaudu."

Juhul, kui pornograafilisi materjale pakkuvad veebilehed ei ole nõus ise vanusekontrolli mehhanismi lehele ligipääsu eeldusena sisse seadma, on EKRE hinnangul mõeldav, et Eesti Vabariigi territooriumil on vastavad leheküljed laste ja teiste alaealiste kaitsmiseks vaikimisi kõigile kättesaamatud.

"Aga täisealised isikud saavad lasta need enda jaoks avada, esitades oma internetiteenuse pakkujale vastavasisulise (digitaalselt allkirjastatud) avalduse. Niisugust lahendust on juba aastaid tagasi kavandatud nt Islandil."

Veel leiab EKRE, et üle peaks vaatama seadused ka sellest aspektist, et pornograafilise sisuga materjalide alaealistele kättesaadavaks tegemise eest oleks ette nähutud trahvid ja et nende määrad oleks piisavad mõjutama vastavate veebilehtede omanikke võtma kasutusele tõhusaid meetmeid, mis reaalselt tagaks, et alaealised Eesti Vabariigi territooriumil nende veebilehtede sisule ligi ei pääseks.

EKRE eelnõu oli riigikogu kultuurikomisjoni 14. novembri istungi päevakorras.