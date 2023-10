PPA ja Kaitseliit loovad piirikaitse malevkonna

Nii Eesti ajalugu kui ka praegune Venemaa sissetung Ukrainasse on näidanud, et sõja ajal on riigi kaitsmisel oluline roll just vabatahtlikel. Seni on Kaitseliidu ning politsei- ja piirivalveameti piirialane koostöö piirdunud eelkõige ühisõppustega. Riigipiiri kaitsta soovivate inimeste suuremaks kaasamiseks ja väljaõpetamiseks on aga Kaitseliidu Kirde kaitseringkonna eestvedamisel alustatud piirikaitse malevkonna loomist.

"Me loome kaitseliidu taktikalise üksuse, mille väljaõppe põhimõtted on nagu teistel vabatahtlikel. Väljaõpet viib läbi politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuur koostöös Kaitseliiduga," rääkis Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna pealik, kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Tema sõnul on üksusesse oodatud eelkõige vabatahtlikud kaitseliitlased üle Eesti. "Sinna on oodatud endised piirivalvurid, politseinikud ning muidu aktiivsed inimesed, kes tunnevad muret kontrolljoonel toimuva pärast," ütles Ainsalu.

"Täna loome üksuse, mis annab PPA-le vabamad käed teha neid tegevusi, kus on rohkem valupunkte. Ja kui on kriis käes, siis me saame iseenesest mõista jalaväe ülesandega hakkama. Ehk siis patrulltegevuse ja piirikaitsega," rääkis Ainsalu.

Koostöö Kaitseliiduga annab parema võimaluse kaasata kriisides vabatahtlikke, sõnas Ida prefektuuri abipolitseinike rühmajuht Svetlana Eemann.

"Abipolitseinikud on lahutamatu osa Eesti politseist. Abipolitseinike süsteemi olemasolu näitab, et riik usaldab vabatahtlikke, mis omakorda näitab, et rahvas usaldab oma riiki. Kõikidel politseiametnikel on oma kriisiroll ja seda rolli on nüüd võimalik võtta ka vabatahtlikel, et tagada valmisolek ootamatusteks. "

Kaitseliidu piirikaitse malevkonna asutamiskoosolek on plaanis teha oktoobrikuu jooksul.