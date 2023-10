Iisraeli sündmused vallandasid Euroopas antisemitismi laine

Laupäeval avalikustas Prantsuse siseminister Gérald Darmanin, et ühe nädala jooksul registreeriti riigis 189 antisemiitliku sisuga ähvardust ning vahistati 65 inimest juudivastaste avalduste või tegude tõttu.

"Enamik neist juhtumitest on svastika või juutide tapmise üleskutsete maalimine seintele. Aga on ka tõsisemaid juhtumeid, näiteks vahistati relvastatud inimesi koolides ja sünagoogides ning ühel juhtumil lendas juudi kultuurikeskuse kohal droon," ütles Darmanin.

"Pariisist põhja poole jäävas Val-d'Oise departemangus oli juudi koole, kus 600 õpilasest tuli kohale ainult 60. Õpetajad ise kardavad tuua oma lapsi kooli," ütles rabi René Taieb Financial Timesile.

Hirm kasvas pärast õpetaja elu nõudnud reedest noarünnakut Põhja-Prantsusmaa koolis.

"Meie andmete järgi on kahjuks olemas seos Lähis-Idas toimuva ja selle rünnaku vahel," ütles Darmanin.

Kuigi Prantsuse valitsus keelustas kõik Palestiinat toetavad meelavaldused, kogunesid suured rahvahulgad Pariisis neljapäeval. Meeleavalduses osalejad nimetasid iisraellasi mõrtsukateks ning Macroni nende käsilaseks. Politseil tuli sekkuda ebaseadusliku meelavalduse laiali ajamiseks.

Antisemitism on tõusuteel ka teistes Euroopa riikides

Londoni politsei registreeris vahemikus 29. septembrist kuni 12. oktoobrini 75 antisemiitlike väärtegude juhtumit, eelmise aasta samal perioodil oli selliseid juhtumeid ainult 12. Kolm juudi kooli pidid ajutiselt oma uksed sulgema julgeolekuohu tõttu.

Itaalia juudid on samuti mures: majade seinale ilmuvad antisemiitlikud grafitid ja svastikad. Milano haigla hoonele kirjutas seni tabamata kurjategija sõnu "juudid ahju".

Endine Rooma juudi kogukonna president Ruth Dureghello on mures, et kõigest nädalaga on toetus Iisraelile langenud ning suhtumine juutidesse on halvenenud.

Berliinis ilmusid kolme juudi elanikuga maja uksele Taaveti tähed. Vähemalt nii palju juhtumeid jõudis eelmise nädala jooksul Saksa politseini.

Saksamaa valitsuse juudi kogukonna erivolinik Felix Klein ütles Financial Timesile, et juudid on šokeeritud muslimite ühenduste ja vasakäärmuslaste demonstreeritud antisemitismi pärast.

Saksa kantsler Olaf Scholz kutsus üles keelustama ühendust Samidoun, mis korraldas pidustusi Berliini tänavatel pärast Hamasi terrorirünnakut Iisraelile. Samuti keelati Berliinis Palestiinat toetavad meelavaldused. Aktivistid nimetavad viimast otsust sõnavabaduse piiramiseks.

Iisraeli-vastased vaated on levinud Saksamaa koolides, eriti on see probleem suure moslemite osakaaluga linnades nagu Berliin. Kleini sõnul tulevad mõned lapsed kooli koos suurte Palestiina lippudega, samuti maalitakse kooli seintele juudivastase sisuga grafiteid. Õpilased, kes ütlevad midagi Iisraeli kaitseks, langevad kaasõpilaste surve ja vaenu ohvriteks.

Kõige problemaatilisem on Kleini sõnul see, et Hamasi rünnaku puhul korraldasid pidustusi mitte hiljutised Süüriast või Iraagist pärit põgenikud, vaid inimesed, kes on kaua elanud Saksamaal ja kel on Saksa kodakondsus.

"See näitab, et Saksamaal eksisteerivad paralleelühiskonnad ning integratsioon on teatud mõttes läbi kukkunud," ütles Klein.