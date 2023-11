Betina Beškina: kaua veel peavad juudid õigustama oma olemasolu?

9. novembril möödub 85 aastat kristalliööst ehk juudivastastest pogrommidest, mille käigus rüüstati Saksamaal ja Austrias juutide kodusid ja ettevõtteid, hävitati sünagooge. Inimesi peksti, piinati, vägistati ja viidi koonduslaagritesse. Kristalliöö oli murdepunkt: juutide diskrimineerimisest Euroopas sai tagakiusamine ja füüsiline hävitamine. Kogu maailm vaatas pealt, kuidas süsteemselt kuritarvitati, näljutati ja tapeti süütuid inimesi, viies neid vägivaldselt getodesse ja koonduslaagritesse.

Ühtekokku tapeti holokausti käigus kuus miljonit juuti, neist 1,5 miljonit olid lapsed. 75 aasta jooksul lubati meile, et juudid ei hakka enam kannatama, ei tehta enam haaranguid tänavatel, ei lohistata juukseidpidi mööda maad, lapsi ei tapeta nende voodites, naisi ei vägistata. "Never again" (ei kunagi enam) – neid sõnu oleme korranud nagu mantrat. Lootuses, et toonased sündmused enam kunagi ei kordu.

Ometi oleme jõudnud uuesti murdepunkti, kus juute ei tohi tappa, aga... Ja sealt edasi tuleb kümneid põhjusi, miks Iisrael ei saa ennast ja oma rahva õigust elule kaitsta.

Kuidas jõudsime jälle selleni, et juudi elu on teistest vähem väärt? 7. oktoobril toimus Iisraelis järjekordne massiline juutide tapmine alates 1945. aastast: see kohutav arv, kuus miljonit ohvrit, hakkas taas kasvama. Nüüdseks on hukatud 6 001 400 inimest vaid sellepärast, et nad on juudid. Iisraeli elanikud veedavad sarnaselt ukrainlastega nüüd suure osa ajast pommivarjendites. 234 inimest, kaasa arvatud 30 last on olnud neli nädalat terroristide käes pantvangis ja nende saatus on teadmata.

Samal ajal tulevad Austraalias inimesed tänavale Iisraeli-vastaste protestidega ja üleskutsega: "Gas the jews!" ("Juudid ahju!"). Venemaal on toimunud taas juudivastased pogrommid. Türgi president Recep Tayyip Erdogan ähvardab läänt ususõjaga. Ja isegi meie rahulikus koduriigis kõlas üleskutse Iisrael hävitada. Vaatamata lubadusele korraldada vaikne meeleavaldus, skandeerisid Vabaduse väljakul Palestiina toetajad: "From the river to the sea, Palestina will be free!" ("Jõest mereni, Palestiina saab vabaks"). Jutt käib Vahemerest ja Jordani jõest, mille vahel paikneb Iisrael.

Kaua veel peab see imekombel ellu jäänud rahvas õigustama oma olemasolu? Just nüüd on aeg asendada "never again" sõnadega "enough is enough" (liig on liig).

Betina Beškina on Eesti Juudi Kogukonna liige ja Tallinna abilinnapea (Keskerakond).