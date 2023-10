Välismissioonidel teeninud Hiiumaa politseikoer Isak suundus pensionile

Reedel siirdus pensionipõlve pidama Hiiumaa politseikoer Isak. Lisaks Hiiumaal teenimisele ka Euroopa Liidu välispiiril missioonidel käinud koer hakkab vanaduspõlve nautima oma koerajuhi hoole all.

Kärdla politseijaoskonnas oli pensionile suunduva Isaku jaoks pidulik tseremoonia, kus ei puudunud kingitud mänguasjad ja maiused.

Isak ja koerajuht Ketlyn Päll on koos olnud 2014. aastast, mil Isak kutsikana Taanist Hiiumaale jõudis. Päll ütles, et Isakule meeldis kohe trenni teha ja jäljeajamine on olnud aastate jooksul koera trump.

"Erinevad jäljeajamised – kadunud inimeste otsimised, keelatud ainete otsimised. Need on põhilised olnud," ütles Päll.

Isak on töötanud peamiselt Hiiumaal, kuid käinud abiks ka Pärnus ja Saaremaal. Lisaks on koeral ette näidata kolm Euroopa välispiiri valvamise missiooni.

"On olnud nõndanimetatud rohelise piiri valvamine, et ongi piirivalvamine ja on olnud siis piiripunktis keelatud ainete otsimine," rääkis Päll.

Palli meeldib Isakule mängida hoolimata sellest, et veteran tähistab tuleval kevadel oma kümnendat sünnipäeva. Koer veedab pensionipõlve Ketlyn Pälli hoole all.

"Ma arvan, ta alguses võtab pika puhkuse, ta tahab puhata. Vareseid natuke taga ajada, palli taga ajada. Sai kingituseks uued pallid – need tuleb kindlasti puruks närida ja siis vaatame," rääkis Päll Isaku pensionipõlvest.

Päll treenib ühtlasi Isakule mantlipärijat, kelle nimi on Müü.