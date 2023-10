Leedu tahab loobuda alaealiste LGBT-st informeerimist keelustavast seadusest

Euroopa Inimõiguste Kohus tunnistas seadust sõnavabadusega vastuolus olevaks, mis innustas valitsust tegutsema, vahendab LRT.

Justiitsminister Ewelina Dobrowolska seletas ajakirjanikele, et seadust muutes saab Leedu vältida Euroopa Komisjoni poolset rikkumismenetlust. Varem alustas Euroopa Komisjon rikkumismenetlust Ungari suhtes sarnase sisuga seaduse tõttu.

"Seadus alaealiste kaitsest avaliku info negatiivsetest tagajärgedest" sätestab, et alaealised saavad kahju, kui neile edastatakse infot, mis mustab pereväärtusi või levitab teistsugust kontseptsiooni abielust ja pere loomisest kui see, mis on sätestatud põhiseaduses ja tsiviilseadustikus.

Leedu justiitsministeerium pakub sellest sättest loobuda.

Seadust kasutati näiteks samast soost paaride romantilisi suhteid käsitlevate lasteraamatute levitamise keelustamiseks.

Liberaalse Vabaduspartei juht Aušrinė Armonaitė ütles, et ta loodab, et ettepanek sellest seaduse sättest loobuda ei mõjuta suhteid koalitsioonipartnerite vahel.

Leedu Seimi liikmete seas on mitmekesised seisukohad seadusemuudatuse suhtes.

Armonaitė ütles, et seadusemuudatuse vastu võtmata jätmine oleks väga halb.

"Meie eesmärk on tegelik pressivabadus Leedus," lisas ta.