Läti seim võttis menetlusse vikerkaarelipu kasutuse piiramise

Suurärimehe Ainars Šlesersi juhitava populistliku partei Läti Ennekõike algatusega muuta riigilipu seadust keelataks vikerkaarelipu heiskamine Läti riigilipu, aga samuti teiste riiklike sümbolite kõrval, vahendas Läti rahvusringhääling LSM. Samuti soovitakse muudatusettepanekuga välistada selle lipu paigutamine ametlikele hoonetele nagu Riia loss, kus asub presidendi residents, parlamendi, valitsuse, ministeeriumide, kohtute, prokuratuuri, kaitseväe peastaabi ja Läti Panga hoonetele. Keeld võiks jõustuda ka kohalike omavalitsuste hoonete, koolide, diplomaatiliste esinduste ja piiripunktide kohta.

Muudatusettepaneku edastamist õiguskomisjonile toetas 48 saadikut, vastu oli 31 seimiliiget.

Riigilipu seaduse muutmise poolt hääletasid parteide Läti Ennekõike, Roheliste ja Põllumeeste Liidu, Stabiilsus!, Ühendatud Nimekirja ja Rahvusliku Liidu esindajad ning mitu sõltumatut parlamendiliiget. Vastuhääled tulid peamiselt Progressiivsetelt ja Uuelt Ühtsuselt.

See tähendab, et praegu Riia linnavolikogus koalitsiooni loovate erakondade esindajad lahknesid oma vaadetes sellele küsimusele, märkis LSM.

Riia linnavolikogus koalitsiooni loomise läbirääkimisi peavad Progressiivsed, Uus Ühtsus, Rahvuslik Liit ja Ühendatud Nimekiri. Progressiivsete linnapeakandidaat Viesturs Kleinbergs ütles päev varem, et läbirääkimiste esimene etapp on edukalt lõpule viidud ja et tõsiseid vastuolusid ei ole. "Muidugi on küsimusi, milles tuleb kokku leppida, aga peamine on vältida kulissidetaguseid mänge," ütleb Kleinbergs.

Uus Ühtsus, Roheliste ja Põllumeeste Liit ning Progressiivsed moodustavad praegu parlamendis valitseva koalitsiooni.

2023. aastal käskis toonane Riia linnapea Martins Stakis (valitud "Arengu Eest/Eest!" ja "Progressiivide" ühisnimekirjast) vähemuste tunnustamise nädala ajal linnavolikogu hoonele vikerkaarelipu heisata, millele abilinnapea Edwards Ratnieks (Rahvuslik Liit) vastas pressiteates, öeldes, et Rahvusliku Liidu ja Läti Regioonide Liidu fraktsioon linnaduumas ei mõista, miks LGBT-kogukonna sümbol riputati pealinna kohaliku omavalitsuse ametlike lippude kõrvale.