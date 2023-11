Kullamaale on rajatud kümnest mälestuskivist koosnev memoriaal

Kullamaa kultuurilooline memoriaal sai alguse 2008. aastal avatud mälestuskiviga, mis pühendati Kullamaal sündinud kuulsale arstile Gustav Hirschile.

Praeguseks on kiriku ja kalmistu vahelisel alal kümme graniitkivist mälestusmärki. Teiste seas on seal märkimist leidnud näiteks lennundustegelased Alexander Liwentaal ja Ulrich Brasche, aga näiteks ka vaimulik keelemees Heinrich Göseken.

Kohaliku kultuurimaja juhataja Loit Lepalaan ütles, et lisaks mälestuse jäädvustamisele on memoriaali taga ka soov innustada külalisi ajaloo kohta rohkem uurima.

"Üks kindel hulk inimesi, kes rändavad mööda Eestit suviti ja sügiseti ja et nad saaksid lugeda, kes ja kus midagi on Kullamaal tehtud. Et need persoonid, need nimed hakkavad neile huvi pakkuma ja nad hakkavad siis otsima rohkem materjali nende ajaloo- ja kultuuritegemistest," selgitas Lepalaan.

Kullamaa kohta on rahvasuus ütlus, et kultuurikiht on seal paks. Mälestuskivide memoriaal on jõudnud ka Kullamaa keskkooli tundidesse.

"Me oleme teinud õpilastega aeg-ajalt ka viktoriine kodukoha kohta, kus õpilased on eelnevalt käinud nende kividega tutvumas ja siis on nad saanud kontrollida juba viktoriini käigus oma mälu ja teadmisi," ütles Kullamaa keskkooli ajalooõpetaja Ervin Rannik.

Kümnest mälestuskivist koosnevast memoriaalist veidi kaugemal asub eraldi parginurk, mis on pühendatud Kullamaaga seotud heliloojale Rudolf Tobiasele.