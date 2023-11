Hollywoodi näitlejad lõpetasid streigi

Kokkuleppe tingimuste seas on näitlejate miinimumpalga tõus, näitlejatele litsentsitasu maksmine nende osalusel filmitud programmide voogedastamise pealt ning kohustuslikus korras esinejate loa küsimine tehisintellekti kasutamiseks näitlejate digitaalsete kaksikute loomiseks.

Ligi 160 000 näitlejat koondav ametiühing lõpetab streigi neljapäeval, vahendab Financial Times.

Kui voogedastusplatvormid keeldusid alguses otse näitlejatele litsentsitasu maksmist arutamagi, siis sõlmitud kokkuleppes on see tingimus kirjas. Näitlejad nõustusid viimase stuudiote ja platvormide pakutud kompromissiga siis, kui stuudiote esindajad ütlesid, et rohkem uusi ettepanekuid ei tule.

Juba septembris saavutas kokkuleppe stuudiotega stsenaristide ametiühing ning vaatlejad üllatusid, et näitlejad jätkasid streiki nii pikalt. Põhjuseks peetakse ametiühingu juhi, näitleja Fran Drescheri kalduvust kasutada karmikäelist taktikat ning soovi välja kaubelda paremad tingimused.

Streigi lõpp võimaldab jätkata seni seiskunud filmide ja sarjade tootmist. Tegemist oli esimese korraga 1960. aastast, kui korraga streikisid stsenaristid ja näitlejad. Streigi kahju suuruseks California majandusele peetakse 5 miljardit dollarit.