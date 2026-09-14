Tasavägised Rootsi valimised: opositsioonil on ülinapp edumaa

Rootsis on parem- ja vasakpoolse bloki seis peaaegu täiesti viigis ja valimiste saatus püsib noateral. Viimased valimisprognoosid viitavad siiski sellele, et opositsioon saab mõne koha rohkem kui praegused koalitsiooniparteid.

Rootsi konservatiivist peaminister Ulf Kristersson ütles esmaspäeval, et küsimus sellest, kes hakkab Rootsit valitsema, on endiselt lahtine.

"Valijad on oma sõna öelnud, kuid lõplikku tulemust meil veel ei ole. See, milline valitsus Rootsit lähiaastatel juhib, on endiselt lahtine küsimus. Me teeme kõik endast oleneva, et tagada meie riigile parim võimalik valitsus," ütles Kristersson oma toetajatele.

Rootsis on üksikute erakondade toetusest olulisem blokkide populaarsus. Hiljutise prognoosi kohaselt jagunevad parlamendikohad opositsiooni kasuks häältega 176 :173.

Veel lävepakuküsitluste tulemustes oli opositsioonis oleval vasakpoolsel blokil selge edumaa. Viimase prognoosi kohaselt on aga opositsioonis olev puna-roheline blokk parempoolsest blokist vaid kolme kohaga ees. Mõned märgid viitavad sellele, et opositsioon võib lõpuks saada vaid ühe koha rohkem kui praegused koalitsiooniparteid.

Lõplikud tulemused võivad selguda alles kolmapäeval. Siis loetakse üle ka välismaal ja hilinenult antud eelhääled, mis võivad otsustada valimiste lõpptulemuse.

Küsitlused viitavad sellele, et 2010. aastal parlamenti pääsenud parempopulistidest Rootsi Demokraadid kaotavad esimest korda toetust ja langevad umbes 17,6 protsendile. Küsitluse kohaselt kogub parempoolsete erakondade seas enim hääli Kristerssoni kodupartei, mille toetus on ligi 19,9 protsenti.

Viimased tulemused näitavad, et sotsiaaldemokraadid võitsid valimised, kogudes 28,1 protsenti häältest.

Vasakblokis tuli teisele kohale vasakpopulistlik Vasakpartei, mis kogus 8,2 protsenti häältest. Keskpartei sai umbes 7,1 protsenti häältest ja Rohelised umbes 6 protsenti häältest. Ees ootavad keerulised koalitsioonikõnelused, sest pole täiesti selge, kas Keskpartei ja Vasakpartei suudavad kuuluda samasse valitsusse.

Sotsiaaldemokraadid võitsid küll valimised, kuid saavutasid erakonna ajaloo ühe halvima tulemuse. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas siiski esmaspäeva varahommikul, et on valmis riiki juhtima pärast üldvalimisi.

"Tundub, et läheb väga tasavägiseks. Meie, sotsiaaldemokraadid, oleme alati valmis tulemuse eest vastutust võtma. Praegu me juhime. Ja kui see kinnitust leiab, siis saab Rootsi uue valitsuse," ütles Andersson.