Kreeni vajunud parvlaev jõudis päästeoperatsiooni tulemusel Läti sadamasse

Ruhnust Kihnu teel olnud parvlaev Amalie vajus neljapäeva õhtul kreeni, pärast mida politsei- ja piirivalveamet (PPA) alustas päästeoperatsiooniga, et evakueerida pardalt inimesi. Varahommikul alustas Amalie päästelaevade saatel teekonda Läti ranniku poole ning jõudis Mersragsi sadamasse kella 14.30 ajal.

Kreenis aluse juures käis reisijaid evakueerimas päästekopter, samuti tegi Amalie katse siseneda Ruhnu sadamasse, kuid võttis siiski päästelaevade saatel suuna Läti rannikule.

"Piirkonnas oleva ebasoodsa tuule suuna ja laeva kreeni tõttu on Amalie katsed Ruhnu sadamasse siseneda ebaõnnestunud ning vastu on võetud otsus, et kõige ohutum on sõita Läti ranniku suunas," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss kella 4 ajal hommikul.

Kirss rääkis kella 7.15 ajal ERR-ile, et laev on kahe miili kaugusel Läti piirist.

Pärast seitsme inimese kopteriga ja kolme inimese laevaga evakueerimist jäi pardale veel kuus inimest – kaks meeskonnaliiget ja neli reisijat. PPA pressiesindaja sõnul ei võimaldanud halb ilm rohkem inimesi pardalt päästa.

"Kopterimeeskond evakueeris parvlaevalt seitse inimest Ruhnu saarele, kellest üks vajas arstiabi ja toimetati Pärnu haiglasse," ütles Kirss kella 4 ajal. "Seejärel naasis kopter tankimiseks Tallinnasse, kuid inimeste evakueerimisega jätkati sündmuskohale saabunud veesõidukitega."

Kirss ütles, et laeva kreeni vajumise põhjus võis olla lasti liikumine.

Amalie kreen püsis alates kreeni vajumisest stabiilsena varieerudes 10 ja 15 kraadi vahel, teatas PPA kella 7 ajal.

PPA: Amalie jõudis Mersragsi sadamasse

Kella 12.15 ajal ütles PPA Lääne prefektuuri operatiivjuht Sven Janson ERR-ile, et nüüdseks on merel ilmastikuolud rahunenud. Ta kinnitas ka, et parvlaeva kreen ei ole hullemaks läinud.

Ta lisas, et prognoosi kohaselt jõuab parvlaev sinna õhtul kella 17 või 18 ajal. Parvlaeva saadab sadamasse jõudmiseni Läti merevägi.

Parvlaev jõudis aga kohale juba 14.30 ajal.

"Meil on hea meel teatada, et Amalie sildus äsja omal jõul ja turvaliselt Mersragsi sadamas. Pardal olnud nelja reisija ja kahe meeskonnaliikme tervis on korras ning arstiabi nad ei vaja," teatas Janson kell 15 saadetud teates.

Ta märkis, et Kihnu Veeteede esindaja, laeva kapten ja sadama kapten otsustavad nüüd, kuidas kreen likvideerida ning millal ja kuhu laev edasi liigub. Kihnu Veeteed toimetab laeva pardal olnud inimesed turvaliselt koju.

Kella 13 paiku jõudis Ruhnust Pärnusse ka Pärnu politseijaoskonna laev Terje, mille pardal olid Ruhnule evakueeritud inimesed. "Politseinikud võtsid reisijad soojalt vastu ning pakkusid neile süüa," rääkis Janson.

Lähiajal selgub Jansoni sõnul ka see, kas õnnetuse uurimist viib läbi ohutusjuurdluskeskus või transpordiamet.

Parvlaeval oli lastina ka Alexela kütuseauto. Janson märkis, et selles vaates on kõik turvaline, sest kütus tangiti varem Ruhnus maha.

Amalie sildumist näitab ka Mersragsi sadama veebikaamera.

Amalie Mersragse jahisadamas. Autor/allikas: Mersragsi jahisadama veebikaamera

Ruhnu vallavanem: ilm oli halb

Ruhnu vallavanem Andre Nõu ütles ERR-ile, et Amalie on Ruhnu inimeste jaoks oluline laev, kuna liinilaev Runö ei võta peale rasket kaupa üle kolme tonni. Amalie võtab peale 35 tonni kaupa, sellega saab tuua suuri sõidukeid, kütust, ehitusmaterjale ja -seadmeid nagu ekskavaatorid.

Amalie käib Ruhnus vastavalt tellimisele. Neljapäevane reis pidi olema viimane enne kevadet.

Laeval oli kaks sõiduautot, järelkäru, ekskavaator ja Alexela kütuseauto.

"Ilm oli halb," ütles Nõu õnnetuse põhjustest rääkides. Vallavanem osales ise laeva laadimisel. "Last läks reaalselt liikuma, vasakule poole pardasse ja sellega seoses tekkis nii suur kreen, et asi läks kriitiliseks. Last ei olnud seega hästi kinnitatud."

"Siukest pulli pole enne nähtud," ütles vallavanem. Tuul oli tema sõnul nii tugev, et suurt laeva enam sadamasse sisse tuua ei õnnestunud.