"Rakett 69" ülesandeid asuvad lahendama ka Luksemburgi noored

Eesti noorte seas populaarse teadusaate "Rakett 69" ülesandeid asuvad sel hooajal lahendama Luxemburgi noored. Nende saate "Take Off" võtted juba käivad, eetrisse jõuab saade jaanuaris.

Eesti noorte teadussaade "Rakett 69" on õhku tõusnud ja maandunud Luksemburgis. Kompleks minu selja taga on endine terasetööstus, kus nüüd asub Luksemburgi ülikool. Seal kohaliku saate esimest hooaega filmitaksegi.

Õhkutõus pole siin juhuslik sõnade valik, sest just seda nime kannab tõlkes Luksemburgi saade. Võtteplatsil müttab meie külastuse ajal mitukümmned inimest, 18 kaamerat ning see on suurima produktsiooniga saade riigis.

Esimest korda tekkis teadussaadete juhil Joseph Rodeschil idee sarnane formaat luua viis aastat tagasi.

"Armastan seda formaati ning kui saadet esimest korda Eestis kohapeal nägin, siis olin veendunud, et see peaks meil Luksemburgis ka olema. Olin veidi mures, et kas see töötab luksemburglastega, kas nad on nii targad kui eestlased," rääkis "Take off'i" saatejuht Joseph Rodesch.

"Ja siis sellest hetkest alates on - esialgu rohkem teoreetilisel tasemel - käinud läbirääkimised, et kuidas oleks, kui seda formaati laiendada Luksemburgi. Umbes viimased kolm aastat juba väga reaalselt, kuidas valmistada siin hanget, kuidas müüa see formaat või vormistada formaadi ületoomine," sõnas Rakett 69 produtsent Riho Västrik.

Saate sisu ei jõua vaatajateni ainult läbi teleri, vaid ka sotsiaalmeedias ning virtuaal- ja liitreaalsuses. Ent formaat, mis produktsioonifirmalt Vesilind ja Eesti Teadusagentuurilt soetati on "Rakett 69".

"Põhimõtteliselt on ikkagi sama, on tiimid, on võistlejad, on väljakukkumised, on duellid täpselt nii nagu meilgi," kirjeldas Västrik.

Samas on kohalikel õigus formaati veidi muuta. Eelkõige on seda kasutatud saate tonaalsuse mõttes.

"Kui suhtlen eestlastega, ja mul tuleb seda tihti ette, siis nad teevad enda üle alati nalja, et ollakse väga tõsised ja võib-olla veidi kanged. See on asi, mida meil Luksemburgi kultuuris nii palju pole," rääkis Rodesch.

Põhjamaise tõsidusega müttavad võtteplatsil ka eestlased Karoliine Tatunts ja Raid Vellerind teadusteatrist Kvark. Nad on loonud ülesandeid Eesti saatele ning nende teadmisi soovisid rakendada ka Luksemburgi tootjad.

"Füüsika on kogu aeg ühesugune, ehk et see taust on alati sama. Aga see, kuidas me neid siin esitleme, on teistsugune, sest me peame arvestama sellega, mis on Luksemburgis õpilaste taust," rääkis Kvarki tegevjuht Karoliine Tatunts. Tema sõnul toetavad selle poole pealt kohtunikud.

Küll aga ei saa Karoliine ja Raid kohalikele võistlejatele selgitada ülesande tingimusi nii nagu Eestis, sest saates ja võtteplatsil käib töö neljas keeles - luksemburgi, saksa, prantsuse ja inglise. See iseloomustab ka saate osaliste mitmekesist tausta.

Kahjuks ei saa "Aktuaalne kaamera" osalejate nägusid näidata, sest saade jõuab eetrisse alles jaanuaris ning see võiks reeta kes on saatesse veel alles jäänud. Kui keegi arvab, et Luksemburgis ETV-d ei vaadata, siis tegelikkuses on ka võistlejad ülesannete lahendamisel tunnistanud, et on mõnda katset juba "Rakett 69-st" juba näinud. Kusjuures see teadmine neile ülesandevõitu ei toonud.

Põhjust Eesti saadet vaadata on ka teiste maade noortel, sest formaadi vastu on huvi tuntud ka mujal.