Soome teise astme kohus mõistis vihakõnes süüdistatud Räsäneni õigeks

Prokuratuur esitas Räsäneni vastu kolm süüdistust. Esimene süüdistus puudutas Räsäneni kirjutisi Soome Luther-Säätiö ja evangeelse luterliku kiriku veebisaitidel. Kaks ülejäänut süüdistust on seotud Räsäneni avaldustega sotsiaalmeedias ja Yles.

Helsingi ringkonnakohus mõistis 2022. aastal Räsäneni kõigis süüdiustes õigeks, prokuratuur kaebas siis otsuse edasi. Helsingi apellatsioonikohus jättis teisipäeval rahuldamata prokuröri apellatsiooni.

Apellatsioonikohtu teatel ei vastanud Räsäneni kasutatud väljendid kuriteo kriteeriumitele ning seega ei rikkunud poliitik ka seadust.

Ringkonnakohus leidis varem, et Räsäneni avaldused võisid olla solvavad, kuid mahtusid sõnavabaduse piiridesse. Apellatsioonikohus leidis teisipäeval, et riik peab maksma Räsänenile üle 20 000 euro eest õigusabikulusid, vahendas Helsingin Sanomat.

Räsäneni sattumine oma sõnavõttude pärast kriminaaluurimise alla tekitas Soomes tõsise diskussiooni sõnavabadusest. Juhtum pälvis palju tähelepanu ka väljaspool Soomet.

Uurimine jõudis süüdistuseni kolmes kuriteoepisoodis. Neist vanima, 2004. aastal avaldatud homoseksuaalsusest rääkiva brošüüri "Meheks ja naiseks Tema nad lõi" puhul oli süüdistatav ka Luther-Säätiö dekaan Juhana Pohjola, kes on Soome Misjonipiiskopkonna piiskop electus. Kohus mõistis ka Pohjola õigeks.

Räsänen sai süüdistused homoseksuaalsuse teemal arvamuste avaldamise eest oma Twitteri ja Instagrami kontodel, kus ta on selgitanud, miks on homoseksuaalsus häbiasi ja patt. Samuti on Räsänen puudutanud homoseksuaalsuse teemat enda tõekspidamistest lähtuvalt Yle raadiosaates.

Räsänen oli aastatel 2004–2015 Soome Kristlike Demokraatide partei esimees. Ta oli 24. juunist 2014 kuni 29. maini 2015 Alexander Stubbi valitsuse siseminister ning enne seda oli ta alates 22. juunist 2011 siseminister Jyrki Kataineni valitsuses.