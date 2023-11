Tartu Raekoja platsi uisuväljak on sel talvel avatud kauem kui varem

Tiigi Seltsimaja arendusjuht Ragnar Kekkonen ütles, et kokku kulub uisuplatsi ehituseks 3200 euroalust.

"Täna, homme, ülehomme toimub aluste paigaldus ehk aluspinna ettevalmistus. Seejärel hakkame torusid vedama ehk külmatorud – 11 kilomeetrit – ja selle peale hakkame siis jääd kasvatama ja saabki uisuväljak valmis," kirjeldas ta.

Tiigi Seltsimaja juht Maarja Liba sõnas, et sel aastal on uisuplats avatud 3. märtsini ehk kauem kui eelmistel aastatel. Korraldajad loodavad, et kultuuripealinna aasta toob kohale rohkem külastajaid.

"On näha, et kui uisuväljak jääb nii-öelda ilma jõululinnata avatuks, siis külastatavus langeb. Ma väga loodan, et nüüd just kultuuripealinna avamine toob siia rohkem rahvast ka jaanuaris ja veebruaris ja toob meile ka rohkem uisutajaid," rääkis Liba.

Uiskude laenutuse hind jääb samaks nagu eelmisel aastal.

"Uisulaenutuse hind tavakülastajale on viis eurot ja kooligrupile kolm eurot. Lisaks saab meilt laenutada kiivrit ja tulla uiske teritama. Ja oma uiskudega saab siia tulla lahtiolekuaegadel alati tasuta uisutama," ütles Liba.

Uisuplatsiga koos avatakse ka jõululinn. Jõululinna majakesed on tänavu uuenenud ilmega.

"Sellel aastal on tulemas uued paviljonid ehk kui kõik tartlased ja Tartu külalised mäletavad musta raamiga paviljoni, mis on viimased seitse aastat olnud, siis sel aastal toimub värvimuudatus ja uus maja vorm on," ütles Kekkonen.

Uisuväljaku ja jõululinna avamine on 3. detsembril.