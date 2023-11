Prantsuse juustutootjad kritiseerivad EL-i pakendiringluse direktiivi eelnõu

Prantsuse kaitstud geograafilise tähisega juustu tootvad ettevõtjad on vastu Euroopa Komisjoni välja pakutud pakendiringluse direktiivile, mille järgi tuleks vanu pakendeid taaskasutada.

Komisjoni eelnõu järgi tuleb ühekordsete pakendite asemel eelistada taaskasutamist võimaldavaid pakendeid. Prantsuse juustutootjad arvavad, et see ohustab juustude pakendamise seniseid traditsioone. Näiteks viitavad ettevõtjad, et ei saaks enam pakendada Camemberti juustu tavapärastesse puitkarpidesse.

Juustutootjate sõnul tähendaks see, et mitmed juustud kaotaks oma kaitstud geograafilise tähise ning kaoks kuni 2000 töökohta.

Prantsuse Euroopa Liidu asjade minister Laurence Boone ütles Politicole, et komisjoni pakutud eelnõu tekitab Euroopa Liidule mainekahju vahetult enne Euroopa Parlamendivalimisi, mis toimuvad järgmise aasta juunis.

"Kui me tahame maalida Euroopast karikatuuri enne valimisi, siis küll tuleb Camemberti tootjaid nende puitkarpidega tülitada," ütles Boone.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnul ei keela eelnõu puitpakendi kasutamist.

"Tootjatel tuleb võib-olla parandada puitkarpide ümbertöötlemist või taakasutust, kuid samad reeglid kohalduvad ka teiste pakendite tootjate suhtes," ütles komisjoni pressiesindaja.

Puitkarpide tootjad hoiatavad, et pakendiringluse süsteemi loomine oleks liiga kallis ning nad soovivad erandit Camemberti karpidele. Tootjate sõnul on need pakendid biolagunevad ning keskkonnale plastikust vähem kahjulikud.

Ka Boone toetab erandit juustutootjatele, lisades, et arutelud vajavad natuke pragmaatilist realismi.

Direktiiv on alles menetlusjärgus ning sellele annavad lähiajal tagasisidet Euroopa Parlament ja liikmesriikide valitsused.

Komisjoni pressiesindaja ütles, et tõstatatud küsimusi lahendatakse dialoogis tootjatega.