Parts: Reformierakond käitus idaskandaalis kui Põhja-Korea keskkomitee

"Pole mõtet rääkida, et see pole julgeolekuküsimus, et, oi, auto vedas midagi. Inimene saab aru just nii, et peaminister valis isikliku kasu. Veel hullem – terve Reformierakond, välja arvatud Andrus Ansip ja Signe Kivi, käitus nagu Põhja-Korea keskkomitee. Kujutage ette, et on tehtud valik isikliku kasu ja Eesti riigi julgeoleku vahel, ja kõik on vait," ütles Parts.

Omaenda tulevikust rääkides ütles Parts, et peaministriks hakkamisest ta enam huvitatud ei oleks, aga valimistel kandideerimist ta ei välistanud.

"Kui Isamaa vajab tuge, siis me ei ütle arrogantselt "ei", aga ma ise ei ole huvitatud poliitikast," lausus Parts.