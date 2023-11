Reformierakond valis Kallase taas esimeheks

Kaja Kallasele anti 636 häält. Esimehe valimisel osales 931 liiget. See tähendab, et 295 liiget jätsid hääletamata.

2018 sai Kallas 1067 häält, 2020. aastal 984 häält.

Kallase ettepanekul kinnitas juhatus erakonna aseesimeesteks Jürgen Ligi, Hanno Pevkuri ja Maris Lauri.

"Jürgen Ligi on pika kogemusega ning kannab erakonna üldisi väärtusi ja põhimõtteid. Hanno Pevkur on erakonna esikõneleja kaitseteemadel, kuivõrd julgeolek on jätkuvalt ühiskonnas üks olulisemaid teemasid, mille eest Reformierakond seisab. Maris Lauri tegi eelmises juhatuses tublit tööd ja soovin meie tublisid naisi rohkem esile tuua," ütles Kallas.

Ligi oli ka eelmises juhatuses aseesimees, teine aseesimees oli Urmas Kruuse.

Juhatusse valiti Kristen Michal (782), Hanno Pevkur (711), Jürgen Ligi (640), Urmas Paet (625), Urmas Klaas (577), Kalle Laanet (508), Marko Mihkelson (507), Maris Lauri (500), Erkki Keldo (489), Aivar Sõerd (481), Urmas Kruuse (462), Signe Riisalo (425) ja Andres Sutt (424).

Juhatusest jäid välja sinna kandideerinud Mart Võrklaev (335), Hanah Lahe (303), Annely Akkermann (401), Viljar Jaamu (70), Andres Aro (56), Yoko Alender (365), Pipi-Liis Siemann (198), Oksana Tandit (88), Kalle Toomet (105), Õnne Pillak (194), Evelin Lehtsaar (76), Mario Kadastik (176), Liis Klaar (102), Eerik-Niiles Kross (418) ja Kaupo Nõlvak (86).

Üle-eestilisel juhatuse valimisel osales 1031 liiget. Erakonna põhikirja järgi valiti kolm juhatuse liiget regionaalselt. Põhja-Eestist valiti Maarja Metstak (208), Lääne-Eestist Irina Talviste (102) ja Lõuna-Eestist Madis Timpson (242).

Reformierakonna esimehe ja juhatuse volitused kehtivad kaks aastat.