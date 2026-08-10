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Pevkur: kui keegi tahab valitsust vahetada, tuleb seda umbusaldada

Eesti
Kaitseminister Hanno Pevkur.
Kaitseminister Hanno Pevkur. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kaitseminister ja Reformierakonna aseesimees Hanno Pevkur ütles pärast peaministripartei nõupidamist ERR-ile, et koalitsioon töötab edasi ja kui keegi tahab seda välja vahetada, tuleb avaldada umbusaldust.

"Tegelikult oleme pidanud paljudes küsimustes juba aasta jagu tegelema sellega, et hääled (koalitsioonil - toim) koos oleks ehk selles mõttes need lahkumised midagi väga palju ei muuda," ütles Pevkur Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumist kommenteerides.

Siiski tähendab koalitsiooni senise 52 ametliku hääle muutumine 50-ks seda, et enne iga hääletust tuleb Pevkuri sõnul olukord üle käia ja toetust eeskätt riigikogu nn aknaalustelt saada.

"Alati pole ju vaja 51 häält, vaid piisab lihthäälteenamusest," sõnas ta. "Ka Kalev Stoicescu on ju endiselt üsna selle koalitsiooni meelt."

Ta ütles ka, et see ei ole küll tema otsustada, aga kaitseministrina näeks ta, et Eesti 200-st lahkunud Stoicescu jätkab riigikaitsekomisjoni esimehena.

"Mina arvan, et see pole välistatuid. Kui Marko Mihkelson omal ajal Res Publicast lahkus, siis sai ta väliskomisjoni esimehena jätkata. Aga see sõltub ennekõike Eesti 200-st ja riigikaitsekomisjonist," ütles Pevkur.

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi rääkis, et edaspidi on riigieelarve vastuvõtmine keerulisem. Tema sõnul ei tähenda see, et oleks vaja hakata sotsiaaldemokraatide hääli püüdma. Ligi nentis, et liikuvaid hääli on piisavalt, viidates fraktsioonitutele saadikutele.

Kui peaks juhtuma, et valitsust otsustatakse umbusaldada, ei usu Ligi, et Kiili ja Stoicescu seda toetaks. Tema hinnangul oleks see ebaväärikas. Ligi ütles, et isegi, kui Kiili ja Stoicescu erakonda vahetavad, ei tähenda see, et nende seisukohad vahetuvad

Pühapäeval teatas Kalev Stoicescu, et lahkub Eesti 200-st ja esmaspäeval Meelis Kiili, et tema lahkub Reformierakonnast. See tähendab, et valitsusliit jäi 101-liikmelises riigikogus 50 häälega vähemusse.

Vähemusvalitsused pole midagi väga erilist. Näiteks Mart Siimanni Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse baasil loodud valitsus oli ametis  17. märtsist 1997 kuni 25. märtsini 1999.

2009. aastal sai Eesti vähemusvalitsuse, kui Andrus Ansipi juhitud valitsus viskas valitsusest välja sotsiaaldemokraadid ning Reformierakond ja IRL jätkasid kahekesi kuni riigikogu valimisteni 2011.

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