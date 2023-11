Eksperdid: Infortar võiks olla huvitav õige hinna juures

Infortar teatas ainsate detailidena, et plaanib maksta aastas vähemalt euro aktsia kohta dividende ja edastada ka Tallinki, mille omanikeringis ta on, tuleva aasta dividendid Infortari aktsionäridele. Esmaspäevase seisuga on ettevõtte emiteeritud aktsiaid 19,85 miljonit ehk 13,23 miljonit rohkem kui septembri lõpus.

Avaroni fondijuht Peter Priisalm ütles, et tema eeldaks Infortari-sugusest ettevõttest, kus võiks ka kasvu oodata, dividenditootlust 3–4 protsenti, mis teeks aktsia hinnaks 25–33 eurot. Võrdluseks Infortari aktsiate arv omakapitaliga läbi jagatuna annaks aktsia hinnaks 38,9 eurot, ehk siis Priisalm ootaks sellest hinda 15–36 protsenti alla.

"Minu ootus on, et investoritele pakutakse võimalust osta aktsiaid alla omakapitali hinna. Neil on seda muidugi lihtsam teha tänu sellele, et nad said ka Läti gaasivõrgu osta alla nende varade hinna," rääkis Priisalm.

Infortar hindab oma bilansis ka osalust Tallinkis börsihinnast kõrgemalt. Infortarile kuulub septembri lõpu seisuga 42 protsenti laevanduskontsernist, mis toonase börsihinna alusel oleks väärt 217,3 miljonit eurot. Samas valdusfirma bilansis kajastub osalus 326,7 miljoni euro väärtuses. Ehk siis osaluse börsihind on bilansis märgitust 33,5 protsenti madalam.

Ka Tallinki hinnaerinevus on osaliselt põhjus, miks Priisalm ootab odavamat hinda. "Alla omakapitali hinna ostmisvõimaluse pakkumine, eks see on üks osa komplektist. Ega investorid ei ole valmis ilmselt maksma rohkem Tallinki eest kui see, millega nad saavad täna osta seda börsil. See oleks ebaloogiline," rääkis Priisalm.

"Infortari käes on pall otsustada, kui palju ta investoritele raha või tootlust lauale jätab. See ongi IPO korraldamise kõige suurem ülesanne, et hinnastada nii, et maht tuleb täis, aga samas müüjad oleksid ka rahul," lisas Priisalm.

Superia Corporate Finance juhtivpartner Henrik Igasta ütles, et praegu on veel vara Infortari kohta midagi täpsemat öelda ja lähima 10 päevaga peaks teatav selgus tekkima, kuid ka tema sõnul on pakutavate aktsiate puhul oluline hinnastamine.

"Lõppkokkuvõttes kõik sõltub sellest, millega nad lagedale tulevad. Kui atraktiivne see lugu on, kui agressiivne see valuatsioon on. Mis lugu see üldse on," rääkis Igasta. "Ma pigem ootaks ja vaataks, mis asi see on, millega välja tullakse."

Samas võib tema sõnul ajastus olla üsnagi hästi valitud, arvestades et Infortar on börsile tulekust juba pikalt rääkinud. "Hetkel on justkui see aken korraks vist lahti. Intressimäärad, või ootus intressimäärade osas, on veidi alla tulnud ja natuke hapnikku peale pannud turgudele. Ju nad siia aknasse selle üritavad ära ajastada praegu," märkis Igasta.

"Ega keegi ei oska ennustada, mis toimub järgmised 12 kuud. Kuhu sa siis selle lükkad? Nüüd tundub, et hetkeks korraga on võib-olla suurem volatiilsus turgudel maas. Et äkki on hea hetk selle asjaga lagedale tulla. Ma näen, et Euroopas on ka muid esmaemissioone lähinädalatel turule jõudmas," lisas Igasta.

Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel ütleb samuti, et vara on midagi täpsemat öelda, samas on ta rahul ettevõtte börsile minekuga.

"Alati on tore, kui turule tekib juurde mastaapi. Alati on tore, kui turule tekib juurde suure kapitalisatsiooniga ettevõtteid. See parandab turu tõsiseltvõetavust oluliselt. Ja turu tõsiseltvõetavusega oli vahepeal probleeme, arvestades, et igasugused "mees ja koer" ettevõtted trügisid ka börsile," märkis Koppel.

Infortar tegutseb energeetikas, laevanduses ja kinnisvaras. Ettevõte ise järjestab tegevussuundi just selliselt. Priisalmi sõnul on Tallink ja kinnisvara selgema hinnastamisega, keerukam on hinnastada just energiaäri ehk Eesti Gaasi, mis tegutseb Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas.

"Turuhindade volatiilsus on pärast Ukraina sõja algamist olnud kõrge. Gaasimahud on siin turul olnud muutuses ja on tekkinud hoopis uued tarnekanalid. See on võimaldanud sellistel aktiivsetel turuosalistel nagu Infortar oma kompetentsi väga hästi ära kasutada. Ja teenida ka kõrgemaid marginaale," ütles Priisalm.

"Kõige keerulisem küsimus ongi see, et ennustada, kuivõrd edukalt see äri neil läheb tulevikus. Suudavad nad kasvatada äri välisturgudel sama edukalt kui siiani ja kas need marginaalid püsivad," märkis Priisalm. "Ühel hetkel võib juhtuda, et pakkumine turul suureneb ja siis võib olla need marginaalid ei ole endised."

Lisaks kuulub Eesti Gaasile ka Eesti ja Läti gaasi jaotusvõrk, mis reguleeritud turul ja stabiilse rahavooga võiks Priisalmi hinnangul meelitada konservatiivsemaid investoreid.

Infortari IPO-t korraldab LHV ja Swedbank.

Kontsern teenis möödunud aastal 1,05 miljardi euro suuruse käibe juures 96,1 miljonit eurot kasumit. Selle aasta esimese üheksa kuuga kujunes Infortari käibeks 746,9 miljonit eurot ja kasumiks 269,6 miljonit.