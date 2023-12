Aivar Hundimägi: põnev duell Infortari teemal

Infortari börsile tulek näitas, et Eestis on mõjukas investorite kogukond, kelle arvamusega peab avalikku raha kaasav ettevõte arvestama, nendib Aivar Hundimägi Vikerraadio päevakommentaaris.

Neljapäeval lõppes Tallinki ja Eesti Gaasi omaniku Infortari aktsiate märkimine ning järgmisel nädalal algab ettevõtte aktsiatega kauplemine börsil. Selle kommentaari kirjutamise ajal ei tea ma veel aktsiate märkimise tulemusi, kuid olen kindel, et kui Infortar oleks tulnud börsile paar aastat varem, siis oleks huvi märkimise vastu olnud veelgi suurem.

Vahepeal oli Eestis periood, mil raha kaasamine börsilt polnud mingi probleem, sest eufoorias investorid olid valmis investeerima pea igasse firmasse, mis oma aktsiaid avalikult pakkus. Vahepeal on toimunud kainenemine, sest mitme börsile tulnud ettevõtte väärtus on kukkunud ning investorite rahapaigutused vee all.

Infortari puhul tekkis põnev vastasseis kohaliku investorkogukonna eestkõnelejatega. Paljud need, kes on väikeinvestorite jaoks arvamusliidrid, teatasid kui ühest suust, et nemad aktsiaid ei märgi, sest küsitav hind on liiga kõrge. "Ostan võib-olla järelturult, kust saab odavamalt," oli levinud põhjendus.

Ka Äripäeva loodud Investor Toomas avalikustas oma kommentaaris, et tema Infortari aktsiate märkimisel ei osale, kuna oodatav tootlus jääb alla tema eesmärgile.

Viimastel nädalatel Infortari aktsiate märkimise üle toimunud debatt on väikeinvestorite seisukohast väga hea, sest aitab investoritel paremini mõista aktsiate märkimisega seotud riske ning tuletab meelde, et investeerimisel on alati olemas erinevaid võimalusi, mille vahel kaaluda.

Samuti näitab see, et Eestis on tekkinud väikeinvestorite näol mõjus huvigrupp, kes ei karda esitada ka teravaid küsimusi ning kellega tahes-tahtmata tuleb börsifirmadel arvestada.

Infortari ümber toimunu võib muuta ettevaatlikumaks teised ettevõtjad, kes samuti praegu börsiplaane hauvad. Selleks, et saada positiivset kuvandit, peaksid ettevõtte senised omanikud olema nõus uusi aktsiaid pakkuma soodsa hinnaga, mis garanteeriks suure huvi aktsiate vastu ning aitaks aktsia hinda börsile tuleku järel kiirelt kergitada.

Samal ajal võib tekkida senistel omanikel küsimus, et miks nad peavad tegema kellelegi kingituse ehk pakkuma uutele investoritele n-ö alega ettevõtte aktsiaid, et siis osa nendest saaks hilisema kiire börsitõusu korral need tulusalt maha müüa ja nii kerge vaevaga ning ettevõttesse oluliselt panustamata kasumit teenida.

Arvan, et kohaliku investorkogukonna arvamusliidrite reaktsioon tuli üllatusena ka Infortari omanikele. Tõenäoliselt on nad nüüd saanud lisamotivatsiooni tõestamiseks, et seekord kohalikud investeerimisstaarid eksivad.

Kui Infortari aktsia hinnal õnnestub pärast börsile tulekut jääda püsima aktsiate märkimise hinnast kõrgemal, siis võib ettevõtte osutuda jäämurdjaks, mis hoiab avatuna ka teiste firmade börsile tuleku tee. Kui aga läheb nii, et õigus on aktsiate märkimisest kõrvale jäänud investoritel ja varsti saab Infortari aktsiat osta oluliselt odavamalt, siis võib see hoopis peletada uute firmade börsile lisandumise. Kui senised omanikud ei ole just valmis loovutama osalust soodsa hinnaga.

Mina ise märkisin Infortari aktsiaid, sest nii on mul võimalus saada osa Eesti Gaasi loodetavasti jätkuvast kiirest kasvust Balti riikide ja Soome energiaturul. Lisaks meelitas mind teadmine, et Infortaril on investeerimiseks vaba raha, mille abil edasi kasvada ja kui investeerimiseks sobilikke ideid napib, siis on nad lubanud maksta pangakontole seisma jääva raha dividendideks.

