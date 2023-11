Migrandid üritavad endiselt Salla ja Vartiuse kaudu Soome siseneda

Soome õiguskantsleri büroo ei toetanud teisipäeval idapiiri sulgemise ettepanekut, kuna see poleks piisavalt kaitsnud varjupaiga taotlemise võimalust. Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et varjupaigataotlejad üritavad endiselt Salla ja Vartiuse piiripunkti kaudu riiki siseneda.

Soome pani hiljuti kinni neli Venemaaga ühist piiripunkti. Endiselt on aga avatud Vartiuse, Salla, Kuusamo ja Raja-Jooseppi piiripunktid.

Soome idapiiril jätkub Venemaalt pärit asüülitaotlejate saabumine piiripunktidesse. Valitsus plaanis teisipäeval kogu idapiiri sulgeda. Seda aga ei toetanud abiõiguskantsler Mikko Puumalainen.

Pall on taas siseministeeriumi käes ning ministeerium valmistab ette uusi piiranguid. Võimalik, et valitsus jätab avatuks ainult ühe piiripunkti. Kogu idapiiri sulgemine pole endiselt välistatud.

Salla piiripunkti saabus kolmapäeva hommikul umbes 15 varjupaigataotlejat. Piirkonnas on umbes 14 kraadi külma. Yle teatel on varjupaigataotlejatel talveriided seljas, migrandid saabusid jala ja jalgratastega. Varjupaigataotlejad on süürlased, somaallased ja pakistanlased.

Vartiuse piiripunkti saabus kolmapäeva hommikul 11 varjupaigataotlejat. Võimud paigutavad piiripunkti juurde ajutisi tõkkeid. Tara ehitamiseks kasutatakse okastraati, vahendas Yle.

Soome pöördus ka Euroopa piirivalveameti Frontex poole. Helsingi tahab, et Frontex saadaks Soome 60 ametnikku, kes aitaksid idapiiril olukorda lahendada.

Soome süüdistab Venemaad ränderünnakus. Venemaal asuva Murmanski oblasti kuberner Andrei Tšibis süüdistab hoopis Helsingit, kuna Soome ei lase migrante riiki. Tšibis rääkis, et Sallas ootab piiri ületamist ligi 300 migranti.