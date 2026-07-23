Sanktsioonidest hoolimata kasvas Soome import Venemaalt

Jaanuarist aprillini ulatus impordi väärtus 285 miljoni euroni, mis on 15 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem.

Kasv tulenes peamiselt selliste kaupade impordist, millele Moskva-vastased sanktsioonid ei kehti. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult imporditi enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. EL-i sanktsioonide tõttu peaks aga ammoniaagi import lähiajal vähenema.

Kuigi tänavu on import mõnevõrra kasvanud, on Venemaa osakaal Soome väliskaubanduses võrreldes sõjaeelse ajaga endiselt väga väike. Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal on Soome aastane import Venemaalt vähenenud ligikaudu üheksalt miljardilt eurolt umbes ühe miljardi euroni, vahendas Yle.