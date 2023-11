Piirikriis Soomes: migrandid üritavad jätkuvalt Salla kaudu riiki siseneda

Salla piiripunkti saabus kolmapäeva pärastlõunaks 58 varjupaigataotlejat, enamik neist on mehed. Soome meedia teatas, et võimud suunasid migrandid lähedal asuvatesse telkidesse. Neid telke ka köetakse, vahendas Helsingin Sanomat.

Vartiuse piiripunkti saabus kolmapäeval vähemalt üheksa varjupaigataotlejat.

Salla ja Vartiuse piiripunktid on avatud viimast päeva. Pärast seda suunavad võimud varjupaigataotlejad edasi Lapimaale. Seal asub Raja-Jooseppi piiripunkt. Valitsus otsustas sinna piiripunkti koondada rahvusvahelise kaitse taotlused.

Soome võib piiripunktid taasavada enne jõule

16. oktoobril teatas Soome valitsus, et paneb kinni neli piiripunkti. Siis pandi kinni Kagu-Soomes asuvad Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ja Niirala piiripunktid. Need piiripunktid pidid jääma kinni kuni 18. veebruarini 2024.

Soome valitsus teatas kolmapäeval, et paneb asüülitaotlejate kasvanud voogude tõttu kinni veel kolm Venemaaga ühist piiripunkti. Soome-Vene piiril jääb avatuks ainult Raja-Jooseppi piiripunkt. Meetmed jäävad jõusse vähemalt kuni 23. detsembrini.

Valitsuse kolmapäevane otsus tühistab varasema piiripunktide otsuse. Seetõttu on võimalik, et 23. detsembril avatakse ka Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ja Niirala piiripunktid, vahendas Helsingin Sanomat.

Norra võib samuti piiri sulgeda

Norra valitsus teatas, et jälgib Soomes ja Eestis toimuvat olukorda tähelepanelikult. Norra ja Venemaa vahel on Storskogi piiripunkt. Norra peaminister Jonas Gahrs Store ütles, et riik võib vajaduse korral selle piiripunkti sulgeda.

Venemaa teatas neljapäeval julgeoleku tugevdamisest riigi põhjaosas Murmanski oblastis

Teade tuli pärast Soome otsust sulgeda Venemaalt lähtuva rändesurve tõttu kõik piirkonna piiriületuskohad peale ühe.

Soome ütles kolmapäeval, et otsuse taga on asüülitaotlejate tulv idapiiril, milles nähakse Venemaa destabiliseerimiskatset.

"Tehti otsus viia Murmanski oblast kõrgendatud valmidusse ja rakendada mitmesuguseid lisameetmeid meie elanike julgeoleku tagamiseks," ütles Murmanski oblasti kuberner Andrei Tšibis.

Tšibis ütles, et Soome otsus jätta lahti vaid kõige põhjapoolsem piiriületuspunkt toob kaasa Murmanski oblastist üle piiri Soome minna soovijate arvu märkimisväärse suurenemise.